Une fuite révèle les principales caractéristiques de la Google Pixel Tablet

Aussi excitants que les têtes d’affiche de l’événement du 6 octobre de Google puissent paraître pour beaucoup de fans de smartphones et de smartwatches (à la fois sur le papier et dans des vidéos de teasing étonnamment révélatrices et d’autres documents marketing officiels), nous pourrons peut-être en apprendre davantage sur un autre produit Pixel très attendu.

Vaguement dévoilée il y a plusieurs mois aux côtés des smartphones Pixel 7 et 7 Pro et de la Pixel Watch, la première tablette Android de Google en 7 ans pourrait ou non être détaillée dans quelques semaines avant un début commercial encore lointain en 2023.

Quoi qu’il en soit, les rumeurs s’intensifient depuis quelques semaines à son sujet, suivis par une fuite visuelle d’un accessoire pivot, et maintenant plusieurs spécifications clés prétendument divulguées par une source de plus en plus fiable.

Selon le développeur Kuba Wojciechowski (en collaboration avec 91mobiles), la tablette Pixel Tablet devrait arriver… éventuellement dans des configurations de stockage de 128 et 256 Go. Sachant comment Google opère normalement, vous ne serez probablement pas en mesure d’étendre votre espace de stockage local avec une carte micro SD, mais étant donné les limites précédemment spéculées de ce dispositif de 11 pouces, il est étonnant de voir un modèle de 256 Go.

My first collab with @91mobiles is up, revealing new details about the Pixel Tablet including screen size, storage options, a bit of info about accessories and more! Go read it here 😀: https://t.co/bFqe7Fm2CP — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 23, 2022

En effet, la Pixel Tablet a également une taille d’écran associée à son nom, bien qu’en l’absence d’un nombre de pixels et d’un taux de rafraîchissement, il est difficile de dire si elle est envisagée comme une rivale de la Galaxy Tab S8 et de l’iPad Pro 11 ou non.

Bien sûr, les rumeurs de la puce Tensor de première génération et surtout l’absence (selon la rumeur) de support GPS, de connectivité cellulaire, et même de capteurs de proximité et de baromètre suggèrent fortement que la Pixel Tablet de 11 pouces (ou, pour être précis, de 10,95 pouces) sera une machine totalement différente.

Ce que nous voyons presque certainement ici est une tablette Android plutôt basique et vraisemblablement abordable, principalement destinée à un usage à la maison avec un dock d’affichage intelligent. Cette sorte de remplacement géant du Nest Hub Max devrait offrir un support Wi-Fi 6 ultra-rapide et pourrait voir le jour au printemps prochain.

Selon le rapport, la Pixel Tablet est actuellement dans sa phase EVT (engineering validation test). Cela signifie que le matériel a été pratiquement finalisé et qu’aucun changement majeur n’est attendu.