Une image divulguée de la boîte de la Pixel Watch apparaît sur Reddit

Si vous êtes impatient d’acheter une Pixel Watch, vous devez savoir que la toute première smartwatch de Google sera probablement élevés que prévu. Les rumeurs suggèrent que la variante Wi-Fi commencera à 350 dollars et le modèle cellulaire à 400 dollars . Ces prix sont très proches de ceux de l’Apple Watch Series 8 — la dernière série de smartwatches de Cupertino — qui commence à 399 dollars pour la version standard, GPS seulement, et 499 dollars pour le modèle de base GPS + cellulaire. À titre informatif, en France l’Apple Watch Series 8 coûte 499 euros pour la version Wi-Fi uniquement et 619 euros pour la version cellulaire.

Le 6 octobre, après des mois (de très longs mois même) de fuites et de rumeurs, nous verrons enfin la Pixel Watch , la toute première smartwatch de Google. Et, bien sûr, puisque l’événement matériel de Google est si proche maintenant, les fuites concernant la Pixel Watch ont commencé à apparaître constamment.