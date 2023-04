Une nouvelle fuite indique que tous les modèles d’iPhone fonctionnant sous iOS 16 recevront iOS 17

Hier encore, nous avons entendu une rumeur selon laquelle certains modèles d’iPhone et d’iPad ne rejoindront pas le grand nombre d’appareils qui seront mis à jour vers iOS 17 et iPadOS 17 dans le courant de l’année. Les appareils qui ne seront plus pris en charge seraient l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus, l’iPhone X, l’iPad Pro de première génération (9,7 pouces et 12,9 pouces) et l’iPad de cinquième génération. Il est fort probable que ces mises à jour ne soient pas publiées avant septembre, afin de coïncider avec la sortie des unités d’iPhone et d’iPad de 2023.

L’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus sont tous deux sortis en septembre 2017, l’iPhone X étant expédié un peu moins de deux mois plus tard. Les tablettes iPad Pro sont apparues pour la première fois en novembre 2015, tandis que l’iPad de cinquième génération est sorti au cours du premier trimestre 2017. Et alors qu’il ne serait pas surprenant de voir des appareils aussi anciens perdre le support d’iOS et d’iPadOS, un autre informateur affirme que la rumeur d’hier a tout faux.

Selon MacRumors, une fuite anonyme caractérisée par eux comme « réputée » dit que tous les appareils qui ont reçu iOS 16 seront éligibles à la mise à jour vers iOS 17, y compris les produits Apple alimentés par le chipset A11 Bionic de 10 nm. Et ce, malgré une vulnérabilité de jailbreaking par Boot ROOM liée à cette dernière puce qu’Apple n’arrive pas à corriger.

Maintenant, je sais que vous vous demandez pourquoi diable devrions-nous écouter un informateur anonyme. Voici pourquoi. L’année dernière, il a divulgué avec précision la Dynamic Island avant que la fonction ne soit mentionnée lors de la présentation de l’iPhone en septembre dernier. Cet informateur est censé disposer d’une source au sein de l’équipe de développement d’Apple, qui divulguera de temps à autre les développements matériels si des logiciels doivent être développés en parallèle.

Plus récemment, cette source a également déclaré qu’Apple utiliserait une puce à très faible consommation d’énergie permettant aux boutons de volume et d’alimentation à semi-conducteurs de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Ultra de fonctionner même lorsque le téléphone est éteint. Apple pourrait également ajouter un paramètre permettant à l’utilisateur d’ajuster la sensibilité des boutons à semi-conducteurs afin qu’ils puissent fonctionner avec des gants ou lorsqu’ils sont recouverts d’un étui de protection.

Qu’une rumeur

La dernière fois qu’Apple a maintenu inchangée la liste des appareils pouvant recevoir les dernières mises à jour du système d’exploitation, c’était en 2021, lorsque tous les iPhone ayant reçu iOS 14 ont été mis à jour vers iOS 15. L’année dernière, pour iOS 16, Apple a abandonné la prise en charge de l’iPhone SE, de l’iPhone 6 s, de l’iPhone 6 s Plus, de l’iPod touch, ainsi que de l’iPhone 7 et de l’iPhone 7 Plus.

Et si l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus, l’iPhone X, l’iPad Pro de première génération et l’iPad de cinquième génération pourraient bénéficier d’un sursis cette année, ces modèles pourraient ne pas être aussi chanceux lorsque nous commencerons à parler de la prise en charge d’iOS 18 et d’iPadOS 18.