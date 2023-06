81 % des iPhone fonctionnent sous iOS 16 avant l’annonce d’iOS 17

Il ne reste plus que quelques jours avant qu’Apple n’annonce officiellement iOS 17 lors de la conférence WWDC du 5 juin. Apple a publié les statistiques les plus récentes sur l’adoption d’iOS 16, et les chiffres sont plutôt bons : 81 % de tous les iPhone fonctionnent sous iOS 16, ce qui représente une amélioration par rapport aux 72 % du début de l’année 2023, rapporte AppleInsider.

Sur l’ensemble des iPhone actifs (tous modèles confondus), 81 % fonctionnent sous iOS 16, 13 % sous iOS 15 et seulement 6 % sous des versions antérieures non spécifiées de l’OS mobile d’Apple.

Par ailleurs, 90 % des nouveaux iPhone (introduits au cours des quatre dernières années) sont équipés d’iOS 16 depuis le 1er juin. Il reste encore 8 % de ces nouveaux smartphones qui utilisent iOS 15, et seulement 2 % qui utilisent une version plus ancienne et non spécifiée d’iOS.

iOS 16 d’Apple est sorti en septembre 2022. Pour mettre les choses en perspective, Android 13 est sorti en octobre 2022 et, jusqu’à présent, l’adoption du dernier système d’exploitation d’Android était d’environ 12,1 % en avril, comme le souligne Android Central.

Toutefois, cela ne devrait pas vraiment vous surprendre : en général, Apple adopte plus largement son nouvel iOS qu’Android (il suffit de penser que les smartphones Android proviennent de nombreux fabricants, alors qu’iOS n’est disponible que pour les iPhone).

De bonnes nouvelles pour iPadOS

Du côté de l’iPad, les choses s’annoncent également sous les meilleurs auspices pour iPadOS 16. Selon les statistiques d’Apple, l’adoption de l’iPadOS 16 a considérablement augmenté et 71 % de tous les iPad actifs l’utilisent désormais (en février, ce chiffre était de 50 %).

En ce qui concerne les iPad sortis au cours des quatre dernières années, 76 % d’entre eux sont équipés d’iPadOS 16. 18 % fonctionnent encore avec l’iPadOS 15, et 6 % utilisent une version plus ancienne du système d’exploitation.