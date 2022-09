Amazon veut être le TikTok du commerce avec des courts métrages sur les produits

Tout le monde (alias Facebook/Instagram Reels, ou YouTube Shorts) veut être comme TikTok en ce moment, et offrir le moyen le plus facile pour consommer des informations banales sous la forme de courtes vidéos adaptées aux réalités de la capacité d’attention moderne dans laquelle les réseaux sociaux ont moulé nos cerveaux.

Amazon ne veut pas non plus se laisser distancer et travaille sur un flux de produits avec des courts métrages sur lesquels les utilisateurs partageront des vidéos et des photos de leurs achats. Le nouveau flux d’articles vendus sur Amazon, de style TikTok, n’est pas destiné à remplacer les avis, mais à les compléter par des éléments visuels plus attrayants.

Enfin, le titan de la technologie veut accroître son engagement auprès de nombreux utilisateurs par le biais de publicités. L’introduction de fils d’actualité faciles à digérer a permis aux sites d’attirer davantage d’utilisateurs curieux de leur contenu. Ces courts clips ont tendance à être créatifs pour tous les spectateurs d’un secteur particulier.

La fonctionnalité a été révélée par la société israélienne d’IA Watchful Technologies Ltd, rapporte le Wall Street Journal, et fait l’objet de tests internes parmi les employés d’Amazon depuis un certain temps déjà.

Amazon appelle son flux de produits Inspire et l’a placé comme un widget en diamant sur l’écran d’accueil de son application.

Voici Amazon Inspire

Pour l’instant, le flux de courts métrages est dominé par des images fixes qui peuvent être aimées, partagées ou conduire directement à une page d’achat. Cependant, le nombre de vidéos augmente sur la nouvelle plateforme Amazon Inspire, et l’objectif évident est de créer un autre clone de TikTok.

Interrogé pour un commentaire, un porte-parole d’Amazon a répondu que le géant du commerce « teste constamment de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie de ses clients ». On ne sait donc pas encore si Inspire passera le cap des tests et sera mis à la disposition du grand public amateur de TikTok pour qu’il puisse faire ses achats dans son style de short préféré.