Google veut faire des économies : budgets de voyage supprimés, fêtes de Noël plus petites

Chez Google, la plaisanterie s’arrête visiblement face à la récession, l’inflation et les problèmes économiques. L’exploitant du moteur de recherche ne veut pas seulement embaucher moins de personnes, mais demande en outre aux employés de faire des économies. Même les fêtes de Noël du personnel sont concernées.

Selon le service économique américain CNBC, le CEO de Google, Sundar Pichai, a récemment déclaré lors d’une séance de questions-réponses en ligne pour les employés que les salariés de l’entreprise devaient se préparer à dépenser moins d’argent pour les voyages, les divertissements et les cadeaux gratuits. Les conditions macroéconomiques sont actuellement plus mauvaises que jamais au cours des dix dernières années, a-t-il été expliqué.

La directrice financière de Google, Kristin Reinke, a précisé dans ce contexte qu’il était simplement demandé aux employés de vérifier la nécessité des dépenses et de les réduire le cas échéant par différentes mesures. Ainsi, les grandes réunions du personnel pourraient également se tenir dans les bureaux de l’entreprise, on pourrait renoncer aux voyages et les fêtes de Noël pourraient rester petites et informelles, dit-on.

La direction de Google a fait ces déclarations en réponse aux questions des employés qui s’inquiètent de la suppression des budgets pour les voyages et les offres gratuites. On s’est apparemment demandé pourquoi le groupe voulait dépenser moins d’argent pour cela, alors que l’entreprise continue actuellement d’enregistrer des bénéfices records et dispose d’énormes réserves de liquidités.

Google avait déjà récemment annoncé qu’elle souhaitait recruter moins de nouveaux collaborateurs, même si les salaires devaient rester élevés afin de rester compétitif grâce à un personnel exceptionnel. Dernièrement, on a appris que Google mettait en veilleuse le Pixelbook, dont le développement est pratiquement terminé, et dissolvait l’équipe qui en est à l’origine.

Il s’agit d’une réaction aux mauvaises perspectives économiques dues aux conséquences de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.