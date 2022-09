Tout réseau social ou plateforme de partage de vidéos est un terrain propice aux commentaires, disons, peu recommandables. Ils peuvent aller de l’agacement à l’abus pur et simple, et certaines plateformes nous donnent la possibilité de partager notre désapprobation par le biais d’un « je n’aime pas ». Eh bien, TikTok est la prochaine entreprise à donner à ses utilisateurs la possibilité de « désapprouver » les commentaires des autres.

À l’heure actuelle, il existe une poignée de plateformes qui vous permettent de « désapprouver » les commentaires d’autres personnes. YouTube et Reddit en sont quelques exemples. Si vous insultez le créateur, vous risquez d’être pointé du doigt pour votre commentaire. Cela devrait vous inciter à vous comporter au mieux avec les commentaires (pourtant, beaucoup de gens ne comprennent toujours pas le message).

Si vous êtes un spectateur assidu de TikTok, vous avez déjà publié votre part de commentaires. Si quelqu’un aime votre commentaire, vous obtenez un j’aime sur celui-ci. Cependant, la plateforme ne veut pas que vous vous en sortiez en postant de mauvais commentaires. On a appris que la société souhaitait introduire un bouton « je n’aime pas » pour les commentaires. Aujourd’hui, selon un tweet de la société, ce jour est arrivé.

1️⃣ This is what it looks like 👇 pic.twitter.com/aCuOVBhFdL

— TikTokComms (@TikTokComms) September 23, 2022