Google a annulé son prochain Pixelbook, l’équipe été réaffectée à d’autres projets

Le Pixelbook de Google semble être la dernière victime des mesures d’économie de Google ! La rumeur voulait que Google travaille sur un Pixelbook alimenté par Tensor pour une sortie en 2023, mais ce Chromebook a maintenant été annulé.

Les propres offres de Chromebook de Google ont toujours été quelque peu aspirationnelles, mettant en vedette un design haut de gamme et des composants coûteux alimentés par un système d’exploitation qui, bien que de plus en plus complet, ne peut pas capitaliser sur la puissance brute de la façon dont une machine Windows pourrait être en mesure de le faire.

Cette approche, semble-t-il, a rattrapé Google, comme un nouveau rapport de The Verge explique que non seulement un dispositif Pixelbook en cours de développement a été annulé, mais que la société a apparemment fini la production d’ordinateurs portables dans un avenir prévisible.

Citant une source anonyme disposant d’informations privilégiées, The Verge affirme que le prochain Pixelbook (désormais annulé) était bien en cours de développement, mais que le projet a été mis de côté dans le cadre d’une réduction des coûts plus large chez Google. L’équipe qui était chargée de construire l’ordinateur portable aurait été réaffectée à d’autres projets au sein de l’entreprise. Contacté pour un commentaire par The Verge, Google a refusé, disant qu’il “ne partage pas les plans de futurs produits“.

La lignée du Pixelbook peut être remontée à près d’une décennie jusqu’au Chromebook Pixel, sorti en 2013 (en tant que premier matériel Google à porter le nom Pixel). Il était doté d’un processeur Intel Core i5 associé à 4 Go de RAM et à 32 Go de stockage. Le premier Pixelbook proprement dit, un convertible fin et alléchant, est arrivé en 2017. Bien qu’il ait eu sa part de fervents partisans, son prix à quatre chiffres et son expérience de tablette peu reluisante l’ont freiné. L’année suivante, la Pixel Slate, la première tablette, a reçu un accueil presque universellement négatif.

Le Pixelbook Go, la tentative de Google pour un ordinateur portable plus traditionnel, est arrivé à l’automne 2019 – et comme ses prédécesseurs, a été largement considéré comme une alternative séduisante mais peu pratique à de nombreux ordinateurs portables équipés de manière analogue disponibles à l’époque. Il s’avère que cet ordinateur portable était potentiellement le dernier que Google fabriquerait.

Plus une priorité pour Google

L’année dernière, Chrys Tsolaki, responsable des Chromebooks chez Google, a confirmé qu’aucun nouveau Pixelbook n’arriverait en 2022, ajoutant qu’il n’était pas sûr au-delà de ce point.

Avec des facteurs de forme qui ont changé d’une génération à l’autre et un prix élevé par rapport aux fonctionnalités offertes, il n’est pas tout à fait surprenant que la gamme Pixelbook ait été abandonnée. Il est également possible que Google ne voie pas la nécessité d’être présent sur le marché des Chromebook comme il l’a été par le passé. Étant donné que davantage de fabricants ont commencé à produire des modèles de qualité, la présence de Google n’est pas vraiment nécessaire pour contribuer au succès de la catégorie. “Ce qui est bien avec la catégorie, c’est qu’elle est arrivée à maturité“, a déclaré au média Rick Osterloh, responsable du matériel chez Google. “Vous pouvez vous attendre à ce qu’ils durent longtemps“.