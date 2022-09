Le casque VR Pico 4 est là pour affronter le Meta Quest 2

Le casque VR Pico 4 vient d’être annoncé et la société affirme que la qualité d’image et le confort ont été considérablement améliorés par rapport à la précédente génération, grâce aux nouvelles lentilles pancakes qui devraient offrir une zone de mise au point idéale plus large. La conception actualisée réduit également la taille et le poids de ce casque autonome à bas prix.

L’écran offre une résolution de 2 160 x 2 160 pixels par œil, contre 1 832 x 1 920 pixels par œil pour le Pico Neo 3 Link. Cela représente un tiers de pixels en plus pour rendre l’image plus nette. Le champ de vision est passé à 105 degrés. Bien qu’il ne s’agisse pas de la vue la plus large parmi les casques VR actuels, elle est plus compétitive et meilleure que celle de son principal rival, le vétéran de longue date, le Meta Quest 2.

La distance interpupillaire peut être réglée avec précision par incréments de 0,5 mm et est ajustée à partir de l’interface utilisateur du Pico 4, plutôt qu’à l’aide de curseurs physiques comme la plupart des casques VR. Cela devrait permettre un espacement beaucoup plus précis pour maximiser le confort de vision.

Le poids est de 586 g. Cependant, une bonne partie de ce poids se trouve dans la batterie arrière, ce qui permet une meilleure répartition que les casques VR lourds à l’avant comme le Quest 2. Rendre le Pico 4 plus confortable et plus convivial est un thème récurrent pour son dernier modèle.

Pico a souligné qu’une meilleure interaction sociale sera possible dans le Pico 4 avec des avatars, une meilleure intégration de TikTok, un suivi de la condition physique et des plans pour plus d’événements virtuels à l’avenir. Meta a une grande avance dans ce domaine, mais Pico va de l’avant et travaille sur sa propre section du Métaverse, Pico World.

Un prix très abordable

La vue en transparence a été améliorée pour inclure la couleur, ce qui rend les expériences de réalité augmentée plus satisfaisantes. Bien que Pico utilise la même puce Qualcomm Snapdragon XR2 que la précédente génération, la société a indiqué que les performances du Pico 4 seront améliorées grâce à une meilleure capacité de refroidissement.

Le prix du Pico 4 sera de 429 euros pour le modèle 128 Go et de 499 euros pour 256 Go de stockage, avec des précommandes débutant le 23 septembre pour les membres de la bêta et une disponibilité générale arrivant presque un mois plus tard, le 18 octobre.

Avec le projet Cambria (qui, selon la rumeur, s’appellerait Meta Quest Pro) qui sera dévoilé début octobre au Meta Connect 2022, le mois s’annonce chargé pour la réalité virtuelle.