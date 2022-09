Le prix complet et les détails de la sortie des Pixel 7 et Pixel 7 Pro font l’objet d’une fuite

Le prix complet et les détails de la sortie des Pixel 7 et Pixel 7 Pro font l'objet d'une fuite

Google a prévu un événement de lancement de matériel pour le 6 octobre, au cours duquel la société révélera officiellement les smartphones de la série Pixel 7 et la très attendue Pixel Watch. Mais, il semble que Google n’aura plus de surprises d’ici là, notamment à cause des fuites. La dernière en date lève le voile sur le prétendu prix demandé pour le Pixel 7 et sa variante Pro.

Google a choqué tout le monde avec le prix de son smartphone Pixel 6 l’année dernière de 649 euros. Et alors que beaucoup s’attendaient à une augmentation de prix avec la très attendue série Pixel 7, il y a de bonnes nouvelles, car des fuites suggèrent que le prix restera le même.

Selon une nouvelle fuite d’ArtemR sur Twitter, le Pixel 7 de Google, au look impressionnant, restera un smartphone très abordable et parfait pour tout le monde, ne coûtant que 599 dollars. Il s’agit très probablement du prix du modèle de base avec 128 Go de stockage embarqué. Google proposera le smartphone en Neige, Noir volcanique, et le nouveau coloris Vert citron.

Artem mentionne que si nous savions déjà que les précommandes ouvriraient le 6 octobre, Google prévoit de sortir les deux smartphones dès le 13 octobre. Cependant, il est plus probable que la fenêtre de précommande s’étende sur environ deux semaines, avec la date de sortie du Pixel 7 fixée au 18 octobre.

Pixel 7 Pro, codenamed Cheetah, will cost $899, available in Obsidian, Hazel, and Snow colors. pic.twitter.com/sNhZzuEJxT —Artem Russakovskii 🇺🇦 (@ArtemR) September 22, 2022

Ce n’est pas tout non plus. Sa source très fiable (qui semble être le système d’inventaire de Target) a en outre révélé le même prix impressionnant de 899 dollars pour le fleuron Pixel 7 Pro, pour la version de base de 128 Go. Cela rend le smartphone haut de gamme de Google plus abordable que les meilleurs de ses concurrents Samsung et Apple.

Des smartphones très abordables ?

Les fuites suggèrent que le Pixel 7 Pro de Google sera proposé dans des options de couleurs analogues, Noir Volcanique, Vert sauge et Neige avec la même date de sortie.

Honnêtement, je m’attendais à ce que Google augmente les prix de ses smartphones cette fois-ci. Pas seulement parce que nous sommes en 2022 et que tout est plus cher de nos jours, mais parce qu’ils sont beaucoup plus abordables que la plupart des concurrents.

Heureusement, cela ne semble pas être le cas, et la toute nouvelle série Pixel 7 de Google semble poursuivre la tradition d’être de grands smartphones à des prix abordables.