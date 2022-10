Microsoft s’associe à Meta pour apporter Teams, Office, Windows et Xbox aux casques VR Quest

L’année dernière, Microsoft et Meta semblaient être les pires ennemis, prêtes à se livrer une concurrence acharnée pour l’avenir du travail dans le Métaverse.

Mais hier, lors de son événement Connect 2022, Meta a annoncé qu’elle allait s’associer à une autre méga-entreprise technologique : Microsoft. Il s’agit d’un partenariat surprise qui verra Microsoft et Meta combiner leurs forces. Pour commencer, Microsoft apportera ses principaux services — Teams, Office, Windows et même Xbox Cloud Gaming — aux casques VR Quest de Meta.

Les jeux en réalité virtuelle sont devenus très populaires ces dernières années et les développeurs proposent régulièrement des titres. Certains de ces jeux sont des classiques rafraîchis avec des capacités VR ajoutées, comme « Resident Evil 4 », tandis que d’autres sont des jeux entièrement nouveaux conçus pour la VR, comme « Bonelabs ». Hier, Meta a annoncé quelques ajouts supplémentaires à la bibliothèque Meta Quest, notamment « Iron Man VR » et « Among Us VR », permettant aux joueurs de vivre leurs rêves d’être Tony Stark ou de se faufiler dans un vaisseau spatial virtuel tout en essayant de ne pas être démasqué comme imposteur.

Les fans de Xbox et de réalité virtuelle peuvent se réjouir, car le Xbox Cloud Gaming fait son entrée dans l’écosystème Meta Quest. Cela permettra de diffuser la bibliothèque Xbox Game Pass Ultimate directement dans le casque et de vivre la meilleure expérience de jeu qui soit, à part être Master Chief dans un jeu « Halo ».

Meta présente le nouveau casque Quest Pro comme l’accessoire parfait pour le lieu de travail.

Des lieux de travail virtuels plus impliqués et collaboratifs ?

Avec la nouvelle intégration de Microsoft Teams, Meta espère que les lieux de travail virtuels seront plus impliqués et collaboratifs que les simples appels Zoom et messages Teams. En plus de Teams, Meta a annoncé la compatibilité avec Microsoft 365. Il n’y a rien de plus excitant que de travailler sur une feuille de calcul Excel virtuelle ou de regarder une présentation PowerPoint virtuelle. « Avec l’arrivée de Windows 365 dans Quest, vous disposerez d’un nouveau moyen de diffuser en toute sécurité l’ensemble de l’expérience Windows, y compris toutes les applications personnalisées, le contenu et les paramètres sur votre appareil VR avec toute la puissance de Windows et des applications Windows », a déclaré Nadella.

En plus de la suite complète 365, Meta a annoncé que les utilisateurs peuvent désormais se présenter aux réunions Teams sous la forme de leur avatar Meta.

Microsoft propose également des versions 2D de ses applications Office à Quest grâce à sa technologie Progressive Web Apps (PWA). Il ne s’agira pas de versions 3D complètes d’Office conçues pour la VR, mais si la Vr suscite de l’intérêt dans les entreprises, il est facile d’imaginer que Microsoft les adaptera à l’avenir.

Meta espère que l’intégration de la gamme de logiciels de productivité et de travail de Microsoft rendra les réunions virtuelles moins distantes. Au mieux, la collaboration virtuelle dans les réunions du futur sera un peu moins isolante. Au pire, chaque réunion de bureau sera désormais accompagnée du regard vide et sans vie de vos collègues virtuels, généré par ordinateur.

Ce partenariat n’en est qu’à ses débuts, et plus de détails sur le moment exact où ces expériences seront disponibles dans les mois à venir.