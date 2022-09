Les écouteurs G FITS de Logitech offrent aux joueurs un ajustement sur mesure

La marque de Logitech spécialisée dans les équipements et la technologie de jeu, Logitech G, va bouleverser le domaine de l’audio pour les jeux avec ses écouteurs gaming entièrement sans fil G FITS. En effet, Logitech pense que les joueurs de consoles et de PC, et pas seulement les audiophiles, pourraient apprécier d’avoir des embouts moulés sur mesure pour améliorer les basses et la qualité du son.

Les écouteurs, vendus au prix de 229,99 dollars, sont censés se mouler aux oreilles de l’utilisateur en moins d’une minute grâce à la technologie Lightform du fabricant, une approche qui utilise des LED pour durcir les embouts en gel des écouteurs afin de les adapter au contour unique des oreilles de l’utilisateur. Le joint d’étanchéité du moule empêche l’instabilité et la fuite du bruit, affirme Logitech G. Les lumières sont apparemment déclenchées par l’application mobile Logitech G FITS.

« Il s’agit des premiers écouteurs personnalisés du secteur pour les jeux », déclare Ujesh Desai, vice-président et directeur général de Logitech Gaming. « Il suffit d’appuyer sur un bouton, et notre technologie Lightform vous donnera un écouteur qui se moule parfaitement à votre oreille. Nous l’associons à notre dongle sans fil Lightspeed pour vous offrir un écouteur sans fil aux performances dignes d’un jeu vidéo ».

Un son de haute performance, l’annulation passive du bruit, une connectivité inébranlable et une autonomie de 7 heures d’écoute sont parmi les caractéristiques promises du G FITS, selon un communiqué de presse de Logitech G. Les microphones intégrés à formation de faisceau sont censés offrir une communication claire, et les utilisateurs bénéficieront d’une ingénierie sonore optimisée spécifiquement pour les jeux de tir à la première personne et les jeux de rôle, ainsi que pour les podcasts et l’amplification des basses.

En outre, l’application mobile permet de personnaliser l’égalisation des écouteurs en fonction des paramètres préférés de l’utilisateur.

Pas disponible en France

La technologie sans fil Lightspeed apparaît pour la première fois dans des écouteurs avec les G FITS, offrant aux utilisateurs une connexion sans fil facile et de qualité professionnelle à un PC (Windows 10 ou ultérieur), un Mac (macOS X 10.14 ou ultérieur), les PlayStations 4 et 5, les consoles Nintendo Switch connectées et les appareils Android par un câble USB-A ou USB-C. Les G FITS peuvent également se connecter à des appareils dotés d’une connectivité Bluetooth.

Les écouteurs sont proposés dans des options de couleur noire et blanche et devraient être disponibles auprès de Logitech G à partir du mois prochain de l’autre côté de l’Atlantique.