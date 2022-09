/ Logitech annonce le Litra Beam ainsi qu'un nouveau microphone XLR

Bien que le Blue Sona soit équipé de ces caractéristiques de qualité de vie, il ne s’agit pas d’un ensemble tout-en-un. Bien que Logitech affirme que son préampli intégré (avec un gain de 25 dB) signifie que vous n’aurez pas besoin d’un amplificateur de micro externe, vous aurez toujours besoin d’une interface audio pour connecter ce microphone XLR à un ordinateur. Il n’est pas non plus livré avec un pied. À la place, vous disposez d’un petit support pivotant conçu pour le fixer à un bras de micro standard.

Les options de connexion comprennent l’USB et le Bluetooth, et un système de gestion des câbles est intégré au support pour le câble USB. Notez qu’il n’y a pas de batterie intégrée, vous devrez donc brancher le câble USB de la Beam pour l’alimenter, quelle que soit la façon dont elle est connectée à un ordinateur.

La Litra Beam elle-même dispose d’un bouton marche/arrêt ainsi que de commandes matérielles pour la luminosité et la température de couleur, cette dernière étant réglable entre une température relativement chaude de 2700K et une température super froide de 6500 K. La température de couleur peut également être modifiée par logiciel à l’aide de l’application de bureau G Hub de Logitech.