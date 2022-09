Apple indique que l’haptique du clavier d’iOS 16 affectera l’autonomie de la batterie

iOS 16 a introduit une pléthore de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de personnaliser l’écran de verrouillage, la suppression de l’arrière-plan des photos, les fonctionnalités d’iMessage, et bien plus encore. Cette liste de fonctionnalités d’iOS 16 comprend également le nouveau clavier haptique pour les vibrations lorsque vous tapez, quelque chose que les applications de clavier tierces ont offert. Cependant, cela pourrait finir par nuire à l’autonomie de la batterie de votre iPhone.

you might also like