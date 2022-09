Apple réagit au problème troublant de la caméra de l’iPhone 14 Pro

Apple a récemment lancé la nouvelle série d’iPhone 14, qui a maintenant rencontré son premier problème. Peu après que le nouvel iPhone 14 Pro d’Apple ait commencé à arriver dans les mains des clients vendredi, des rapports ont commencé à faire état d’un problème troublant avec la caméra du smartphone.

Lors de l’utilisation de la caméra du smartphone dans des applications telles que TikTok, Instagram et Snapchat, certains propriétaires ont constaté que le mécanisme de la caméra se mettait à vibrer rapidement et à émettre un bourdonnement bizarre, provoquant l’apparition d’une image instable et floue sur l’écran.

Vous pouvez voir ce qui se passe dans la vidéo ci-dessous :

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF —Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

Le problème alarmant a rapidement attiré l’attention des réseaux sociaux, et la situation a fini par être portée à l’attention d’Apple, qui a réagi. Dans une déclaration largement diffusée, le géant technologique a déclaré ce lundi : « Nous sommes conscients du problème et un correctif sera publié la semaine prochaine ». Cette mise à jour sera la deuxième pour les nouveaux iPhone 14. Pour rappel, ils ont reçu la mise à jour iOS 16.0.1 pour corriger un problème lié à FaceTime.

La réponse d’Apple sera un soulagement pour ceux qui font l’expérience de ce comportement bizarre sur leur nouvel iPhone 14 Pro, d’autant plus que cela signifie qu’il s’agit d’un problème logiciel plutôt que d’un problème matériel potentiellement plus délicat à résoudre.

iOS 16 a un bug de copier-coller !

En outre, un bug a été découvert dans iOS 16, qui fait apparaître une fenêtre contextuelle chaque fois qu’une personne essaie de copier-coller du contenu d’une application à une autre. L’invite demande la permission de l’utilisateur pour copier et coller et se produit principalement pour les utilisateurs de l’iPhone 14.

Apple a également admis ce problème et a révélé que cette fenêtre contextuelle n’est pas censée s’afficher à chaque fois qu’un utilisateur essaie de copier-coller quelque chose. Il s’agit essentiellement d’une fonction de confidentialité qui exige que les applications demandent la permission avant d’accéder au presse-papiers. De plus, ce problème ne s’est pas produit pendant la période de test interne.

Un cadre supérieur d’Apple, Ron Huang, dans une réponse à un e-mail envoyé par un utilisateur a déclaré : « Ce n’est absolument pas un comportement attendu, et nous allons aller au fond des choses ». Par conséquent, nous pouvons également nous attendre à un correctif pour ce problème.