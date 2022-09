Apple va augmenter les prix de l’App Store en Europe et en Asie d’ici octobre 2022

Le PDG Tim Cook a reconnu que l’entreprise connaissait un certain ralentissement et une économie morose dans une interview accordée à Emily Chang de Bloomberg Television, mais il a prédit que les revenus rebondiraient au quatrième trimestre avec l’introduction de l’iPhone 14 et des nouveaux produits Apple.

Apple a annoncé d’importantes hausses de prix pour ses applications et ses achats in-app en Europe et en Asie afin de maintenir ses bénéfices alors que les principales devises perdent de leur valeur par rapport au dollar américain, selon un rapport de Bloomberg .