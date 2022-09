Le benchmark du Pixel 7 Pro révèle des spécifications de CPU inchangées

La puce Tensor 2 qui alimentera les Google Pixel 7 et 7 Pro pourrait utiliser des cœurs de processeur vieux de plusieurs générations et n’offrir que des performances marginalement meilleures que le Tensor original, mais pourrait se vanter d’un GPU amélioré et de meilleures capacités d’intelligence artificielle.

Le Tensor était la première puce interne de Google, fabriquée en collaboration avec Samsung. Au lieu d’utiliser un grand cœur, trois cœurs moyens et quatre petits cœurs pour le SoC comme les puces Snapdragon de Qualcomm et les puces Exynos de Samsung, Google a opté pour deux cœurs pour les tâches de traitement de premier plan, deux cœurs moyens et quatre petits cœurs.

Il convient également de mentionner le fait que la société a choisi d’anciens cœurs Arm Cortex-A76 pour les cœurs moyens, même si le cœur A78 était disponible à l’époque.

Le développeur Kuba Wojciechowski a trouvé des scores de présumés benchmarks pour le Pixel 7 Pro et a déterré du code qui indique que le Tensor 2 réutilisera les mêmes cœurs, même si Arm a probablement préparé de nouvelles conceptions qui seront employées par la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2.

Google’s upcoming Tensor G2 to use the same CPU cores as the first gen Tensor, Mali-G710 GPU – details below 👇 🧵 pic.twitter.com/xbZVFhMc1l — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 16, 2022

Le Tensor G2, connu en interne sous le nom de « gs201 », aura deux cœurs Arm Cortex-X1, deux cœurs A76 et quatre cœurs A55. Sur Geekbench, le Pixel 7 Pro équipé du G2 a obtenu un score multicœur supérieur de 10 % à celui du Pixel 6 Pro, ce qui suggère que les performances se sont quelque peu améliorées.

Cela peut être attribué à deux choses : le G2 est apparemment basé sur le processus de 4 nm, ce qui devrait le rendre plus puissant et efficace que la puce de première génération, et le cluster X1 et les cœurs A76 fonctionnent maintenant à des vitesses d’horloge plus élevées.

En outre, comme c’était le cas avec la première puce propriétaire, Google semble donner la priorité aux performances et à la réactivité à faible consommation d’énergie, et ne semble pas vouloir battre des records de performances.

Un nouveau GPU et un nouveau modem

Wojciechowski a également découvert que le G2 sera équipé du GPU Mali-G710, qui serait 20 % plus rapide et 20 % plus économe en énergie que le Mali-G78 du Tensor original, et qui offre également une augmentation de 35 % de l’apprentissage automatique. Ces améliorations seront excellentes pour la caméra et aideront les Pixel 7 et 7 Pro à devenir les meilleurs photophones de 2022.

Le Tensor G2 aurait également un meilleur TPU dont le nom de code est « Jaineiro », vraisemblablement pour de nouvelles expériences d’IA. À part cela, Google semble avoir apporté des améliorations au bloc de codage/décodage vidéo et au TPU.

L’appareil pourrait emballer un nouveau modem S5300 fabriqué par Samsung et, espérons-le, cela aidera à résoudre les problèmes de connectivité rencontrés par les utilisateurs du Pixel 6.

Une annonce le 6 octobre

Dans l’ensemble, même s’il est très peu probable que le Tensor G2 soit le SoC mobile le plus rapide, l’approche de Google permettra probablement de s’assurer qu’il ne chauffera pas et, comme cela a été dit auparavant, la plupart des smartphones modernes sont déjà assez rapides, et l’expérience du smartphone est plus que la performance brute du processeur et d’autres facteurs tels que l’optimisation logicielle, dans laquelle Google est bon, jouent également un rôle énorme.

Il a également été découvert que Google a commencé à travailler sur la puce Tensor de troisième génération qui a pour nom de code « zuma », et elle sera basée sur le processus de 3 nm de Samsung.

Google révélera complètement le Pixel 7 le 6 octobre.