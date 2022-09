Amazon introduit ses Ventes Flash Exclusives Prime du 11 octobre au 12 octobre

Amazon a confirmé l’organisation d’un nouvel événement d’achat en ligne les 11 et 12 octobre, « Ventes Flash Exclusives Prime », exclusivement réservé aux membres Prime. L’entreprise cherche ainsi à reproduire l’effet de son événement annuel Prime Day, organisé en été, afin de stimuler les ventes pendant une autre période d’accalmie traditionnelle du calendrier des ventes.

Avec la nouvelle « Ventes Flash Exclusives Prime », annoncée aujourd’hui, Amazon cherche à relancer la période de pointe des achats de Noël. L’événement débute le 11 octobre à 0 h 1 octobre et se poursuit jusqu’au 12 octobre à 0 h.

Autre nouveauté, Amazon annonce qu’elle publiera une liste des 100 meilleurs produits à l’occasion des Ventes Flash Exclusives Prime, qu’elle décrit comme « certains des produits incontournables de la saison qui feront plaisir à coup sûr ». À part le nom, la société indique qu’elle proposera des offres issues de cette liste au cours des deux jours, « offrant des économies importantes dans toutes les catégories, y compris les produits essentiels du quotidien, l’électronique, la maison, l’électroménager, les jouets et les appareils ».

Des rapports sur un deuxième événement de shopping Prime ont fait surface en juin, sur la base d’avis qui ont été fournis à certains vendeurs tiers sur le portail interne des vendeurs d’Amazon.

Après ses débuts en 2015, le Prime Day original est devenu l’une des étapes annuelles les plus importantes pour la société basée à Seattle, s’étendant finalement à deux jours et créant effectivement une deuxième haute saison d’achat.

Parfait pour les fêtes de fin d’année

À la question de savoir si le Ventes Flash Exclusives Prime deviendra un événement annuel, un porte-parole d’Amazon a refusé de spéculer sur les plans, affirmant que la société est « concentrée sur le fait de rendre le nouvel événement de cette année spécial pour nos membres ». La Ventes Flash Exclusives Prime intervient à un moment de l’année où il y a souvent une accalmie dans les ventes, entre les achats de la rentrée scolaire et le début traditionnel de la saison des achats de Noël en novembre.

Amazon a déclaré que l’événement offrirait des centaines de milliers d’offres exclusives aux membres Prime dans 15 pays : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Chine, Autriche, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Espagne, Suède et Turquie.

Plus tôt cette année, Amazon a déclaré que son Prime Day 2022, les 12 et 13 juillet, était le plus important de son histoire, avec plus de 300 millions d’articles achetés dans le monde entier et des économies totales de 1,7 milliard de dollars réalisées par les membres Prime.