by

by

Telegram introduit les réactions illimitées, les emojis de statut et plus encore

Telegram introduit les réactions illimitées, les emojis de statut et plus encore

L’application de messagerie Telegram a reçu une nouvelle mise à jour, qui ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs. La liste comprend des réactions illimitées, des emojis de statut, un processus de connexion amélioré, et bien plus encore. Voici un aperçu des détails.

Pour commencer, l’application Telegram donne accès à des réactions illimitées, même celles qui étaient auparavant réservées aux utilisateurs Premium. Pour cela, le panneau des réactions a été remanié ; il est désormais extensible et inclut les emojis les plus utilisés en haut.

Les utilisateurs Premium peuvent sélectionner les options infinies disponibles pour créer leurs emojis personnalisés. De plus, un utilisateur peut désormais réagir en utilisant trois emojis par message.

Une autre fonctionnalité, Emoji de statut, est réservée aux utilisateurs Premium. Elle permettra aux utilisateurs d’afficher des emojis animés à côté de leur nom pour mettre en avant leur humeur. Cette fonctionnalité remplacera le badge Premium. N’importe lequel des 7 statuts standard ou n’importe quel emoji peut être choisi pour cela.

Telegram a également annoncé de nouveaux liens d’utilisateur au format « nom_utilisateur.t.me ». Cela permettra aux utilisateurs de partager facilement leur profil en mettant l’accent sur leur nom. La connexion a également été facilitée, puisque les utilisateurs recevront désormais des codes de connexion par e-mail, ou lors de la connexion depuis Apple ID ou Google ID. Le processus de connexion sur iOS comprend désormais une nouvelle interface utilisateur et de nouvelles animations.

Disponible pour tous

Telegram permet désormais aux utilisateurs d’Android de hiérarchiser les téléchargements dans la section « Téléchargements » afin de mieux les gérer. Pour ce faire, il suffit de maintenir et d’appuyer sur le téléchargement en cours pour en réorganiser l’ordre. Il y aura également de nouvelles animations pour ouvrir, fermer et modifier les médias sur Android. En outre, ceux qui utilisent Android 13 peuvent obtenir la nouvelle icône de l’application Telegram sur le thème Material You, un peu comme l’icône de WhatsApp qui est en cours de test.

La nouvelle mise à jour est maintenant disponible pour les utilisateurs dans le monde entier.