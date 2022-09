Sony déçoit les espoirs des fans et confirme que le PSVR 2 ne sera pas rétrocompatible

C’est également une issue décevante pour certains grands jeux qui n’étaient disponibles que sur le PlayStation VR. Parmi ceux-ci, citons Astro Bot, le jeu de puzzle Statik, le mode VR de Resident Evil 7 qui n’est jamais sorti sur un autre système, Blood & Truth, une exclusivité VR, et un mode VR de WipEout qui ne pouvait bénéficier que d’un casque VR2. L’absence de compatibilité pourrait être due au système de contrôle beaucoup plus ciblé du PSVR2, centré sur les manettes Sense VR.

Bien que la réponse ait été catégorique — « non compatible » — et ait mis fin à tout espoir que les fans auraient pu nourrir, la liste de contrôle de Nishino sur les nouvelles fonctionnalités du VR2 n’expliquait pas clairement pourquoi le système serait incapable d’exécuter des jeux VR1 moins avancés.

« Les jeux PSVR ne sont pas compatibles avec le PSVR2 parce que ce dernier est conçu pour offrir une véritable expérience VR de nouvelle génération », a déclaré Nishino. Nishino a énuméré plusieurs « fonctionnalités beaucoup plus avancées » dans le VR2, notamment de nouveaux contrôleurs avec un retour haptique, des déclencheurs adaptatifs, un suivi oculaire avancé et un son 3D. « Cela signifie que le développement de jeux pour le PSVR2 nécessite une approche totalement différente de celle du PSVR original ».