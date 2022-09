Le Galaxy S23 ressemblera beaucoup au Galaxy S22

La plupart des gens ont déjà accepté que le design des smartphones ne change pas radicalement de génération en génération, de nos jours. Il y a bien une petite retouche occasionnelle, mais guère plus.

Personne n’est plus coupable de cela qu’Apple. À tel point que la société de Cupertino a souvent fait l’objet de moqueries de la part de nul autre que Samsung. Le sentiment dans la communauté technologique était autrefois que Samsung représentait l’innovation, tandis qu’Apple incarnait l’exécution et le raffinement.

Cependant, ces derniers temps, Samsung devient également paresseux avec ses designs. Le Galaxy Z Flip 4 est pratiquement une copie conforme du Flip 3, tandis que la série S stagne depuis ce qui semble être une éternité. Et si vous espériez un changement majeur dans la philosophie du design avec la gamme Galaxy S23, ce ne sera malheureusement pas le cas.

Il y a quelques jours, une fuite a confirmé que les dimensions physiques de la famille S23 seront presque identiques à celles de la gamme S22.

Dans un tweet, le populaire @IceUniverse a révélé que le Galaxy S23 standard de 6,1 pouces sera en fait plus volumineux et présentera des bords légèrement plus grands que le Galaxy S22, au détriment de la surface de l’écran. À en juger par la photo, le smartphone aura également un aspect pratiquement identique.

Small difference between S22 and S23, Samsung widened all four bezels for the S23 by 0.15mm, it looks bulkier than the S22, I can’t understand why Samsung does this, I have to again suspect that there is a spy inside Samsung. pic.twitter.com/KwdelDbHrF

—Ice universe (@UniverseIce) September 15, 2022