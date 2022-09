D’anciens iPhone ne pourront toujours pas afficher le pourcentage de la batterie

Apple a laissé un petit astérisque sur son document officiel de support du pourcentage de batterie afin d’indiquer cette petite mise en garde. Inutile de dire qu’il n’y a aucun moyen de contourner cette limitation et d’apporter le pourcentage de la batterie sur un appareil non pris en charge, donc à moins qu’Apple ne change d’avis et pousse la fonctionnalité pour lesdits iPhone, il n’y a pas grand-chose que les utilisateurs puissent faire.

Ce sera le cas si vous ne possédez pas un certain nombre de modèles d’iPhone particuliers. Pour une raison quelconque, l’iPhone XR, l’iPhone 11, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini ne recevront pas la « fonctionnalité » de pourcentage de batterie .