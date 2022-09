La nouvelle webcam de Logitech emprunte quelques astuces à Apple

Logitech a toujours été connue pour ses périphériques de qualité. Si vous cherchez quelque chose qui convienne à la fois au travail et aux loisirs, Logitech propose une nouvelle gamme de webcams Brio 500 et de casques Zone Vibe.

Selon Logitech, ces nouveaux produits sont conçus pour répondre aux « besoins évolutifs des travailleurs hybrides ». « De nombreux travailleurs en distanciel sont encore mal ou sous-équipés, notamment avec du matériel non adapté à l’après-COVID », déclare Scott Wharton, Directeur Général de Logitech Video Collaboration. « Nos nouveaux modèles innovants de webcam Brio et de casque Zone Vibe répondent aux besoins des travailleurs modernes en recherche de produits de qualité, modernes et abordables pour le travail et les loisirs. Des fonctions révolutionnaires comme le mode Show de Brio offrent de nouvelles possibilités de partage aux enseignants, aux designers et aux architectes, qui peuvent ainsi présenter facilement des objets physiques, des notes et des croquis à distance par vidéo ».

Les deux webcams Brio, la Brio 500 et la Brio 505, sont dotées d’un certain nombre de fonctions qui les rendent idéales pour la vidéoconférence. Par exemple, la fonction « Mode d’affichage” vous permet de partager des objets qui se trouvent sur votre bureau, comme des documents ou des croquis. La caméra elle-même est un capteur de 4 mégapixels avec une résolution de 1080 p et un champ de vision de 90 degrés. La Brio 500 a un design cylindrique, flanqué d’une paire de microphones à formation de faisceau qui sont conçus pour réduire le bruit de fond pendant les appels. La conception de l’obturateur de confidentialité est assez élégante et peut être abaissée en tournant une molette sur le côté droit de la webcam. Pour mettre en valeur votre bureau, il suffit d’incliner l’angle de la caméra vers le bureau, selon Logitech. Enfin, la Brio 500 dispose d’un intéressant mécanisme de montage magnétisé pour les moniteurs.

La caméra dispose également d’autres fonctionnalités intéressantes, telles que RightLight 4, qui ajuste l’éclairage de manière à ce que vous ayez l’air bien à tout moment. Il y a aussi la fonction RightSight Auto-Framing, qui permet de garder la caméra centrée, même si vous bougez, afin de limiter les distractions. D’une certaine manière, cela fonctionne de manière similaire à la fonction Center Stage d’Apple sur l’iPad, ainsi qu’à la fonction Continuity Camera qui permet d’utiliser un iPhone comme webcam sur votre Mac.

Il est également fourni avec un support réglable/amovible et même un obturateur de confidentialité.

Casque Zone Vibe

Quant aux écouteurs, les Logitech Zone Vibe 100, Zone Vibe 125 et Zone Vibe Wireless sont d’excellents écouteurs pour le travail, mais aussi pour une session de jeu occasionnelle après le travail. Tous ces casques sont sans fil, malgré ce que la marque peut suggérer. Le Zone Vibe 100 n’a pas de récepteur USB (uniquement Bluetooth), tandis que le Zone Vibe 125 a un récepteur USB-A et est certifié pour être utilisé avec Google Meet, Google Voice et Zoom. Le Zone Vibe Wireless est équipé d’un récepteur USB-C, d’un Bluetooth multi-point et d’une certification supplémentaire pour Microsoft Teams.

Ils sont tous dotés d’une batterie longue durée, offrant 20 heures d’écoute et 18 heures d’appel. Ils disposent également de haut-parleurs de 40 mm et d’un micro antibruit pour des réunions de travail et des appels limpides.

Les webcams de la série Brio 500 coûteront 139,99 euros. Le casque Zone Vibe 100 coûtera 119,99 euros. Ils seront mis en vente à partir de septembre 2022.