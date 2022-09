La fonction Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro pourrait officieusement arriver sur Android

by

by

Pour la première fois, Apple commence à intégrer un trou dans l’écran de l’iPhone 14 Pro au lieu d’une « encoche ». Le géant à la pomme croquée commercialise cela sous le nom de « Dynamic Island » et tente ainsi de transformer un problème de design en une fonctionnalité. On assiste désormais aux premières tentatives analogues sous Android.

Lorsque Apple a récemment présenté les modèles Pro de l’iPhone 14, elle a également introduit la fonction « Dynamic Island » avec la traditionnelle puissance marketing d’Apple. Il s’agit du grand et large trou sous le bord supérieur de l’écran, derrière lequel on intègre les caméras frontales et les capteurs, qui étaient jusqu’à présent logés dans « l’encoche ».

Lors de la présentation des nouveaux iPhone, Apple a essuyé quelques critiques, certains se moquant dans les réseaux sociaux d’un « accident de design », d’autres préférant faire preuve de créativité et faire toutes sortes de jeux de mots sur la dernière trouvaille d’Apple en matière de marketing produit.

Afin de transformer ce problème de design en quelque chose de positif, Apple commercialise le trou comme une particularité, en affichant autour de celui-ci des symboles et d’autres informations si nécessaire, c’est-à-dire en le transformant en une sorte de barre de notification. Une telle fonctionnalité existe depuis longtemps sur Android, alors qu’Apple ne fait que suivre.

Selon Android Authority, un développeur de thèmes pour les smartphones basés sur Android de Xiaomi a commencé à adapter le concept de Dynamic Island d’Apple. Le développeur de thèmes Mi fait donc apparaître les nouvelles notifications et autres dans une étroite bande en forme de pilule dans son mod pour un design d’interface pour les appareils Xiaomi avec interface MIUI, à l’instar de l’iPhone 14 Pro.

Si nécessaire, il est également possible d’agrandir la notification « Island » pour lire un message complet ou contrôler la lecture de musique ou de médias dans une fenêtre popup plus grande. L’ensemble fonctionne toutefois encore de manière très limitée, même si l’on peut déjà prévoir que l’approche a également un grand potentiel sous Android.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022

Android va « copier »

En fait, sur la plupart des smartphones Android dotés d’un trou circulaire ou en forme de pilule pour la caméra, on n’a guère essayé jusqu’à présent d’intégrer judicieusement l’encoche dans le design. Si l’approche d’Apple devait donc être adaptée, comme c’est souvent le cas, par les fabricants d’appareils Android, cela entraînerait au moins une évolution positive de ce point de vue.

La première adaptation du concept Dynamic Island fait partie d’un thème MIUI appelé Grumpy UI, qui n’est pour l’instant disponible que dans la boutique chinoise de Xiaomi. Actuellement, la procédure habituelle de vérification des thèmes d’interface issus de la communauté est encore en cours, avant que cette nouveauté ne soit assez rapidement disponible dans la boutique du fabricant.

Heureusement, ce n’est peut-être que le début, et d’autres développeurs d’interfaces utilisateur personnalisées Android tenteront probablement de copier le la fonction Dynamic Island d’Apple pour d’autres appareils et lanceurs personnalisés. Nous pourrions même voir une zone de notification de type Dynamic Island sur les appareils Samsung fonctionnant avec One UI.

Il est difficile de dire comment le Dynamic Island d’Apple influencera le marché Android à long terme.