Motorola lance le Edge 30 Ultra, le premier smartphone doté d’un capteur de 200 mégapixels

Le smartphone Motorola Edge 30 Ultra est doté d’un écran OLED de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un capteur d’empreintes digitales à l’écran, d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, de 12 Go de RAM LPDDR5 et de 256 Go de stockage UFS 3.1.

Mais ce qui fait vraiment ressortir ce smartphone est à l’arrière : il dispose de trois caméras, dont une caméra téléobjectif de 12 mégapixels, une caméra grand-angle de 50 mégapixels et, pour la première fois dans un smartphone, une caméra primaire de 200 mégapixels.

Si cela vous semble familier, c’est parce que le smartphone a déjà été lancé en Chine le mois dernier sous un autre nom : il s’appelle Moto X30 Pro dans ce pays. Mais maintenant, le smartphone arrive en Europe sous le nom de Motorola Edge 30 Ultra.

Comme dans la version chinoise du smartphone, le capteur photo principale de 200 mégapixels est la caractéristique principale. Vous pouvez l’utiliser pour prendre des photos de 12,5 mégapixels qui combinent les données de 16 pixels pour capturer davantage de lumière. Vous pouvez aussi prendre des images de 200 mégapixels si cela ne vous dérange pas d’enregistrer des fichiers massifs sur le stockage interne de votre smartphone.

L’appareil peut également capturer des vidéos 4K jusqu’à 60 images par seconde ou des vidéos 8K jusqu’à 30 images par seconde en utilisant la caméra principale, qui prend également en charge les vidéos au ralenti 1080p jusqu’à 960 fps. Vous pouvez également utiliser le capteur photo grand-angle de 50 mégapixels et 114 degrés ou le téléobjectif 2X de 12 mégapixels pour enregistrer des vidéos 1080p/30 images par seconde. Étant donné que Motorola a utilisé le capteur d’image ISOCELL HP1 de Samsung pour le capteur photo principal, il est possible que d’autres smartphones dotés d’un capteur photo de 200 mégapixels soient disponibles à l’avenir. Mais pour l’instant, Motorola est la première et la seule entreprise à en lancer un.

Pour faire bonne mesure, la société a également installé une caméra frontale de 60 mégapixels sur le téléphone.

Un prix assez élevé

Parmi les autres caractéristiques du Motorola Edge 30 Ultra, citons une batterie d’une capacité de 4 610 mAh, le support de la charge avec ou sans fil de 125 W, ainsi qu’une charge sans fil inversée de 10W pour recharger d’autres appareils à l’aide de votre smartphone.

Il y a un port USB Type-C avec un support du mode DisplayPort 1.4, ce qui vous permet de connecter le smartphone à un écran externe. Le smartphone est doté d’un châssis métallique et d’un verre Corning Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière. Il est classé IP52 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Motorola n’a pas inclus de lecteur de carte microSD ni de prise casque, mais le smartphone dispose de haut-parleurs stéréo, de doubles microphones, de la prise en charge de NFC, de WiFi 6 et de Bluetooth 5.2, ainsi que de la double carte SIM.

Le Motorola Edge 30 Ultra est disponible au prix de 899 euros en Europe.