Windows 11 teste (encore) une barre des tâches adaptée aux tablettes

Microsoft a supprimé de nombreuses fonctionnalités spécifiques aux tablettes de Windows avec la sortie de Windows 11, mais la société a montré son intérêt pour le retour de certaines d’entre elles. Il y a maintenant une barre des tâches adaptée aux tablettes en test avant la grande mise à jour 22H2 de Windows 11.

Microsoft a remanié presque tous les aspects de Windows pour qu’ils fonctionnent mieux sur les tablettes lors de la sortie de Windows 8, ce qui explique en partie pourquoi cette mise à jour a été si impopulaire. Les optimisations pour les tablettes ont été réduites pour Windows 8.1, et Windows 10 a introduit un mode tablette distinct qui agrandissait certains boutons et affichait le menu Démarrer en plein écran. Le mode tablette a été entièrement supprimé avec la sortie de Windows 11, mais certains autres paramètres liés aux tablettes sont restés.

La build 25197 de Windows 11 pour les membres Insider Preview est en cours de déploiement dans le canal Dev, qui introduit une nouvelle barre des tâches optimisée pour le tactile et « conçue pour vous faire sentir plus confiant et confortable en utilisant votre appareil comme une tablette ». Le design mis à jour n’apparaîtra que sur les tablettes PC et les 2-en-1 (comme la Surface Pro) lorsque le clavier est déconnecté ou replié vers l’arrière – il n’est pas disponible sur les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs portables standards.

La barre des tâches des tablettes se replie en une barre plus petite, contenant uniquement les icônes d’état, ce qui réduit les risques d’ouvrir accidentellement une application. Vous pouvez faire glisser la barre des tâches vers le haut pour la développer à nouveau et lui redonner son apparence habituelle. Vous pouvez également la désactiver complètement dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches.

Si cela vous semble familier, c’est peut-être parce que Microsoft a commencé à tester une barre des tâches adaptée aux tablettes pour Windows 11 en février dernier. Cependant, la fonctionnalité a été retirée des builds Insider deux mois plus tard, « suite aux commentaires des membres du programme Windows Insider ». La société a déclaré qu’elle réintroduirait la fonctionnalité après davantage de travail, mais la version mise à jour semble identique.

La build 25197 de Windows 11 Insider Preview comporte quelques autres changements, notamment de nouveaux effets de survol pour les icônes de la barre d’état système, de nouvelles animations dans l’application Paramètres, une version optimisée pour Arm64 de l’application Calculatrice, et un ensemble de corrections de bugs.

Il n’est pas clair si la nouvelle barre des tâches de la tablette ou les autres changements arriveront à temps pour la mise à jour Windows 11 22H2, ou s’ils arriveront plus tard.