Bientôt vous pourrez acheter, vendre et afficher des NFT sur votre téléviseur LG

LG Electronics a lancé sa propre plateforme de jetons non fongibles (NFT), LG Art Lab. Désormais disponible aux États-Unis sur les téléviseurs de la société fonctionnant sous webOS 5.0 ou plus, et accessible directement depuis l’écran d’accueil, la nouvelle plateforme permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’apprécier des œuvres d’art numériques de haute qualité.

LG espère bien sûr que ces œuvres d’art aideront les consommateurs à profiter davantage de leurs téléviseurs, et affirme que ces derniers constituent le support idéal pour exposer sa collection d’art numérique. C’est un signe que les grandes entreprises considèrent que les NFT sont en passe d’être adoptés par le grand public.

LG a déclaré avoir construit une plateforme pour rendre l’utilisation des NFT pratique et accessible. Elle comprend la fonction LG Art Lab Drops, qui présente les artistes et donne un aperçu des nouvelles œuvres qui seront bientôt disponibles sur la plateforme. Par ailleurs, le compte à rebours Live Drops en temps réel permet aux utilisateurs d’acquérir un NFT « tout juste sorti ».

La nouvelle plateforme de LG est basée sur le réseau Hedera, le grand livre public le plus utilisé, durable et de niveau entreprise pour l’économie décentralisée. Elle rend l’achat et la vente aussi simples que possible, en intégrant des QR codes à l’écran qui permettent aux utilisateurs de réaliser rapidement des transactions par Wallypto — le portefeuille de crypto-monnaies de la société pour les smartphones.

Une fois acheté, un NFT peut être échangé sur la place de marché LG Art Lab, où les utilisateurs peuvent facilement consulter l’historique des transactions, tandis que dans Ma collection, ils peuvent voir toutes les œuvres d’art qu’ils possèdent. Lorsqu’ils sont affichés sur les écrans cinématiques au format 16:9 des téléviseurs LG, les NFT prennent pleinement vie.

Une première oeuvre de Barry X Ball

LG Art Lab accueille la toute première œuvre d’art numérique du célèbre sculpteur Barry X Ball. Célèbre pour avoir réinterprété des sculptures classiques et modernistes à l’aide des dernières technologies de numérisation et d’impression 3D, Barry X Ball fait maintenant ses débuts dans le monde de l’art NFT avec des œuvres numériques uniques de la série « Metal ».

Les premières de ces œuvres NFT, qui capturent les détails utilisés dans les remarquables sculptures de l’artiste, seront disponibles par la fonction LG Art Lab Drops de la plateforme dans les semaines à venir. La série « Stone » et les œuvres d’autres artistes seront ajoutées chaque mois.

Pour aider les utilisateurs à mieux comprendre leurs NFT préférés et les esprits créatifs qui se cachent derrière, la plateforme présente également des descriptions d’œuvres informatives et des courts métrages qui éclairent les processus créatifs des artistes. Les utilisateurs peuvent suivre et en apprendre davantage sur chaque artiste dans la fonction de profil de l’application, et auront l’occasion de rencontrer certains d’entre eux lors des prochains événements artistiques parrainés par LG.