IFA 2022 : Huawei lance l’intégration de Strava pour ses smartwatches

Strava n’est qu’une plateforme parmi d’autres, mais c’est certainement l’une des plus populaires, et un endroit idéal pour collecter, comparer et analyser les données d’entraînement.

En tant que coureurs, j’ai toujours eu l’impression que mes données d’entraînement étaient piégées dans l’écosystème Huawei. Et cela, à son tour, rendait plus difficile l’analyse de ces données.

Huawei a annoncé qu’elle allait prendre en charge la synchronisation Strava des séances d’entraînement via ses smartwatches. La société a révélé cette nouvelle intégration en même temps que la certification de sa Huawei Watch D et de son ECG lors de l’ IFA 2022 à Berlin.