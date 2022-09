Le présumé Google Pixel 7 Pro apparaît dans une vidéo de déballage avant son lancement

Le duo de smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro a été officiellement présenté plus tôt cette année et la sortie de la gamme est prévue pour octobre. En effet, Google a d’abord teasé le Pixel 7 et 7 Pro à I/O en mai, et lancera probablement l’appareil le mois prochain aux côtés de la Pixel Watch.

Google n’est pas le meilleur quand il s’agit de garder des secrets, c’est apparemment pourquoi elle a adopté la pratique de présenter en avant-première les smartphones phares des mois avant leur sortie officielle. La société essaie toujours d’avoir un certain air de mystère autour de ses smartphones en ne teasant que le design général avant leur lancement officiel, mais les fuites parviennent presque toujours à ruiner leurs événements et cela s’est encore produit avec le Pixel 7 Pro.

Un prototype du Pixel 7 Pro a déjà été largement couvert par les médias et il y a quelques jours, quelqu’un a publié une vidéo de la variante du Pixel 7 Pro sur Facebook. Il s’agit de la version finale et officielle du smartphone et non d’un prototype ou quoi que ce soit de ce genre, et la vidéo semble provenir du Bangladesh.

Puisqu’il s’agit de la version qui sera commercialisée, elle fonctionne et comporte également le logo Google. Cela ne révèle pas quelque chose que nous ne savions pas déjà, et c’est une preuve supplémentaire que le smartphone a le même design global que le Pixel 6 Pro, mais quelques retouches ont été apportées.

Par exemple, il n’est pas aussi incurvé que le Pixel 6 Pro et la barre de caméra se fond sur les bords. Le capteur principal et le capteur ultra-large sont maintenant regroupés.

Lol, someone already unboxed a real, retail ready Google Pixel 7 Pro 😅 I’m so looking forward to seeing something other than this black color. https://t.co/Bl8Lnn65yI pic.twitter.com/fIpZ0YBTmi — M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) September 3, 2022

Une grosse attente

Dans l’ensemble, le Pixel 7 Pro est une version plus polie du Pixel 6 Pro, et à part la puce Tensor de seconde génération, il pourrait en grande partie avoir les mêmes spécifications de base que son prédécesseur, et je suis impatient de voir comment il va se mesurer aux meilleurs smartphones de 2022. Selon les rumeurs, le smartphone serait légèrement plus large et plus lourd que le Pixel 6 Pro, il pourrait donc offrir une plus grosse batterie.

Les Pixel 7 et 7 Pro seraient en précommande le 6 octobre et seront probablement commercialisés le 13 octobre.