La série Huawei Mate 50 pourrait voler la vedette à l’iPhone 14 sur une technologie

La série Huawei Mate 50, la gamme phare du fabricant pour 2022, sera présentée ce mardi 6 septembre, un jour avant qu’Apple ne dévoile la série iPhone 14. Le PDG de Huawei Consumer Business, Richard Yu, a déclaré dans une vidéo sur les smartphones Huawei Mate 50 que l’entreprise allait sortir une technologie qui « perce le ciel vers le haut ».

Yu pourrait faire référence à un certain type de connectivité par satellite pour les prochains flagships de Huawei. À la fin du mois dernier, Pandaily, basé à Pékin, a rapporté que Huawei avait obtenu un brevet pour un dépôt intitulé « Moyens et dispositifs de communication par satellite ». Le brevet explique comment Huawei utilisera les satellites pour améliorer les performances des capacités de communication d’un smartphone tout en réduisant la consommation d’énergie.

La firme a déposé d’autres brevets sur les satellites liés aux smartphones. Même si toutes ces informations pointent vers une connectivité par satellite pour la gamme Mate 50, la preuve la plus fiable vient peut-être de l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International. Alors que Kuo est connu pour ses appels précis au sujet de l’iPhone, il affirme que le Mate 50 « devancera l’iPhone » en fournissant des services de messages courts d’urgence (SMS également connus sous le nom de texte) par une communication par satellite gérée par le système Beidou.

À la fin du mois dernier, Kuo a déclaré qu’Apple avait fini de tester la connectivité par satellite pour la gamme d’iPhone 14 avant que la production en série des smartphones ne commence. Kuo a déclaré que « si l’iPhone 14 offre un service de communication par satellite, cela dépendra de la capacité d’Apple et des opérateurs à régler le modèle commercial ». Mark Gurman de Bloomberg a déclaré l’année dernière qu’Apple offrirait le service satellite pour permettre aux utilisateurs d’iPhone dans une zone dépourvue de service cellulaire d’envoyer des messages d’urgence (qui apparaîtraient à l’intérieur de bulles de texte grises sur les autres iPhone).

À cause des restrictions américaines imposées à Huawei, le fabricant chinois n’est plus vraiment une menace pour Apple sur le marché comme il l’était il y a quelques années. Fait intéressant, il semble que Huawei et Apple aient tous deux des plans analogues concernant la façon dont la connectivité par satellite serait utilisée pour envoyer des SMS par satellite lorsqu’aucun signal cellulaire n’est disponible. L’idée est de permettre aux propriétaires de smartphones de signaler les urgences dont ils sont témoins ou dans lesquelles ils sont impliqués.

Huawei aurait révélé un nouveau mode de batterie d’urgence pour la série Mate 50

Huawei devrait présenter quatre modèles de Mate 50 ce mardi 6 septembre : le Mate 50e (équipé du Snapdragon 778), le Mate 50, le Mate 50 Pro et le Mate 50 RS (Porsche Design). Ces trois derniers modèles auront le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 4G sous leur capot. En outre, la nouvelle série Mate 50 aura Harmony OS 3.0 préinstallé et il y a des spéculations sur un mode de batterie d’urgence qui permettrait à un utilisateur de passer des appels téléphoniques et d’envoyer des SMS même après que la batterie du téléphone soit à plat.

La gamme Mate 50 sera également dotée d’un objectif à ouverture variable et Huawei, qui n’a plus son partenariat avec Leica, a nommé son système de photographie interne XMAGE. Huawei sortait auparavant deux modèles phares chaque année, avec la série P centrée sur la photographie lancée en début d’année et la gamme Mate 50 technologiquement avancée proposée en fin d’année. Mais les restrictions imposées à l’entreprise, notamment en ce qui concerne les puces, ont obligé Huawei à ne lancer qu’une seule série phare par an en alternant entre les deux modèles.

Et maintenant, handicapé et estropié comme elle l’est, Huawei est sur le point de devancer Apple d’un jour avec l’annonce de la connectivité satellite pour ses nouveaux smartphones phares.