Google travaille toujours sur un appareil pliable qui devrait arriver en 2023

by

by

Les smartphones pliables peuvent faire fureur en 2022, mais il est indéniable qu’un fabricant — Samsung — domine ce secteur. La société coréenne de smartphones continue de vendre plus de smartphones pliables que tout autre fabricant, et ce de manière constante depuis plus de trois ans, ayant lancé son dernier smartphone pliable il y a quelques semaines.

Le succès de Samsung intervient malgré des rivaux comme Huawei, Honor, OPPO et Motorola qui tentent leur chance avec divers modèles de smartphones pliables. Cependant, une combinaison de raisons — du manque de disponibilité sur les marchés internationaux au logiciel inachevé — a empêché ces entreprises de constituer une menace pour Samsung.

La chance de Samsung a été favorisée par le fait que Google a retardé le lancement de son smartphone pliable depuis longtemps maintenant. Le smartphone pliable de Google — surnommé Pixel Fold — était initialement prévu pour un lancement à l’automne 2021. Cependant, Google a brusquement annulé son lancement avant de décider d’abandonner le projet. Puis, à la surprise générale, Google a relancé le projet en 2022, certains rapports évoquant la possibilité d’un lancement d’ici la fin de l’année. Cependant, de nouvelles informations indiquent que le Pixel Fold arrivera probablement dans les mains des consommateurs en 2023.

Comme la plupart des fabricants de smartphones ces jours-ci, Google commence à déplacer ses opérations de production hors de la Chine en raison des tensions géopolitiques et des fermetures d’usines perturbatrices. Cependant, elle continuera à faire appel à Foxconn, basé à Taïwan, pour certains de ses smartphones, y compris peut-être pour son smartphone pliable très attendu.

Selon le New York Times, Google prévoit de faire sortir du Vietnam jusqu’à la moitié de ses smartphones haut de gamme l’année prochaine. Toutefois, l’entreprise aura toujours besoin de la Chine pour des fabrications plus complexes, comme celles qui seraient nécessaires pour un smartphone pliable.

Une obligation de travailler en Chine

Le NYT affirme que « Google explore la possibilité d’un smartphone pliable pour 2023 » et que l’écran pliable et la technologie de la charnière « exigent probablement que la production soit proche des fournisseurs clés en Chine ». Les avantages du choix de tels emplacements sont multiples. Outre la réduction du coût de la logistique, ce choix permet aux entreprises de se procurer et de remplacer les pièces défectueuses assez facilement.

Bien que la Chine continue d’être un centre de fabrication attrayant pour ces marques, les récentes perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les tensions croissantes entre la Chine et l’Occident semblent les avoir rendues prudentes quant à la mise de la plupart de leurs œufs dans le panier chinois.

De nombreuses rumeurs ont tourbillonné sur l’annulation ou le report du projet pliable de Google. Cependant, un brevet déposé auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour l’appareil a été récemment publié, montrant que le smartphone pourrait être un livre pliable comme le Galaxy Z Fold 4.