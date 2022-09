by

WhatsApp commence maintenant à déployer le nouveau filtre « Discussions non lues »

La longue liste de tests de fonctionnalités de WhatsApp comprenait le nouveau filtre « Discussions non lues » pour rationaliser davantage les discussions. La fonctionnalité, qui est apparue dans le cadre d’une mise à jour bêta en juin, a maintenant commencé à être déployée pour les utilisateurs généraux.

L’application iOS, Android et la version Web de WhatsApp disposent désormais d’un nouveau filtre, qui affiche les discussions non lues. Cette option se trouve à côté de la barre de recherche en haut de l’écran. Une fois que les messages non lus apparaissent, une autre option pour effacer le filtre apparaîtra également.

Ce nouveau filtre s’ajoute aux filtres médias existants tels que Photos, GIF, Liens, Vidéos, Documents et Audio. J’ai pu voir le nouveau filtre à la fois sur un iPhone, sur le Web, et sur Android également.

Pour afficher les discussions non lues, il suffit d’appuyer sur la nouvelle icône de filtre à côté de la barre de recherche sur iOS et le Web. Les utilisateurs d’Android peuvent appuyer sur la barre de recherche, puis sur l’option « Discussions non lues ».

Ce filtre vous aidera à trouver les messages que vous avez oublié d’ouvrir et auxquels vous avez répondu et organisera davantage les discussions WhatsApp.

En outre, WhatsApp teste également la possibilité d’envoyer des messages à soi-même sur des appareils liés. Cette fonctionnalité n’est actuellement pas disponible lorsque le mode multi-appareils est activé. La plateforme de messagerie appartenant à Meta teste également la possibilité de voir les mises à jour de statut par la liste de discussion et la possibilité pour les administrateurs de groupe de supprimer les messages des autres !