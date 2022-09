La fuite des étuis de l’Apple Watch Pro laisse entrevoir des boutons supplémentaires

Attendue en même temps que l’Apple Watch Series 8 lors de l’événement organisé par le géant de Cupertino le 7 septembre, la toute première smartwatch « Pro » de la société pourrait présenter un nouveau facteur de forme, avec des boutons supplémentaires et un écran plus plat.

Des images de prétendus accessoires tiers pour la rumeur de l’Apple Watch Pro font le tour de la toile, et j’espère bien qu’elles sont authentiques. Ces découpes signifient qu’un ou deux boutons physiques supplémentaires sont ajoutés à gauche de l’écran, tout en conservant de l’espace pour la couronne numérique et le bouton latéral existant à droite.

Si cette information est authentique, cela signifie qu’Apple souhaite faire plaisir aux athlètes multisports — la cible de la montre. Les accros de l’aventure aiment les écrans tactiles pour certaines choses, mais ont besoin de gros boutons lorsqu’ils sont sous l’eau, sur les pistes et sur les sentiers.

Diverses images ont été postées sur Twitter par Sonny Dickson et DuanRui. Elles semblent montrer des accessoires de boîtier décoratifs pour l’Apple Watch Pro qui, selon Mark Gurman de Bloomberg, aura un écran plus grand avec un mode basse consommation, une batterie plus grande et un « boîtier robuste en titane ».

Another photo in case people are interested in Apple Watch Series 8 Pro. https://t.co/kMYnYdWZzN pic.twitter.com/G9Zd0r7S3t —Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 5, 2022

Rendez-vous mercredi !

Dans les images qui ont fait surface, il est suggéré que le boîtier lui-même continuera à être arrondi, contrairement à certaines rumeurs de bords aplatis. Cependant, il est intéressant de noter que le bord supérieur de l’étui serait en fait plus carré — du moins par rapport au design de la Series 7 — et permettrait potentiellement à l’écran d’être plus affleurant.

J’espère qu’elle sera aussi plus étanche, car la résistance de l’Apple Watch actuelle ne convient que pour la natation en eau peu profonde, pas pour des activités comme le kitesurf, le ski nautique ou la plongée sous-marine.

Nous devrions en savoir plus mercredi lorsque Apple annoncera l’Apple Watch Pro aux côtés de la série d’iPhone 14.