Call of Duty sera disponible sur le Game Pass et restera sur PlayStation

Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, a confirmé que les futurs titres de Call of Duty feront partie du Game Pass, mais qu’ils seront toujours disponibles sur PlayStation le jour même de leur sortie.

Alors que le rachat de l’éditeur Activision Blizzard par Microsoft se poursuit, de nouveaux détails concernant la gestion du nouveau catalogue de propriété intellectuelle dont héritera la Xbox apparaissent. La partie la plus notable de l’accord dans le secteur de la console concerne l’énorme franchise Call of Duty, qui a été un pilier des listes de jeux à succès pendant plus de 10 ans. Sony disposait auparavant des droits de commercialisation de la série avant que l’achat ne soit mis en œuvre, et a récemment fait des déclarations selon lesquelles le fait que Xbox rende la série exclusive influencerait les décisions d’achat de consoles.

Dans un article de blog répondant aux inquiétudes de la réglementation concernant l’acquisition, Spencer a confirmé que Call of Duty sera disponible sur Game Pass une fois l’accord conclu. « Nous avons l’intention de rendre la bibliothèque de jeux très appréciée d’Activision Blizzard — y compris Overwatch, Diablo et Call of Duty — disponible dans Game Pass et de développer ces communautés de joueurs », dit-il dans le post.

Spencer a poursuivi en reprenant la promesse de Microsoft selon laquelle Call of Duty ne deviendra pas une exclusivité Xbox, en écrivant : « Comme nous l’avons déjà dit, nous nous engageons à rendre la même version de Call of Duty disponible sur PlayStation le même jour que le jeu est lancé ailleurs ».

Et, il rappelle que la société a réussi à faire en sorte que Minecraft soit non seulement jouable sur d’autres consoles, mais qu’elle a également intégré la fonctionnalité de crossplay.

De quoi influencer certaines décisions d’achat ?

Il termine sa déclaration en affirmant que lui et son équipe continueront de coopérer avec les autorités de régulation et resteront transparents sur tous les aspects de l’acquisition, allant jusqu’à citer Sony en tant que leader du secteur, et vise à prouver que cet achat profitera aux joueurs.

Les possesseurs de PlayStation seront sans doute heureux d’apprendre que les futurs opus de la série Call of Duty ne seront pas exclusifs à la Xbox, mais le fait qu’ils soient inclus dans Game Pass reste une aubaine pour le service, qui pourrait très bien influencer certaines décisions d’achat à l’avenir.