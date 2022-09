Valve envisage une génération de Steam Deck dédiée au streaming

Valve a déjà fait connaître ses projets de développement de consoles Steam Deck de nouvelle génération en publiant la semaine dernière un livret Steam Deck. En février, elle a annoncé le lancement de la Steam Deck 2, qui, selon elle, sera plus puissante que la console actuelle et pourrait offrir des fonctionnalités VR.

Coomer a donné quelques raisons pour expliquer l’engagement de Valve envers le système, notamment le dispositif portable étant une extension de Steam, et étant comme un autre PC sous une forme différente. Il a noté que les gens peuvent jouer à des jeux Steam sur des appareils autres que la Steam Deck, de sorte que le streaming de jeux sur la console portable n’est pas hors du domaine du possible.

« À moins que quelque chose de majeur ne change, il y aura une nouvelle génération de produits Steam Deck à l’avenir », a-t-il déclaré. « Le thème, la taille et la forme changeront, et il pourrait même devenir une machine de streaming. Le développement de la Steam Deck va se poursuivre. »