Selon une fuite, le nouvel iPhone 14 Max pourrait être lancé en tant qu’iPhone 14 Plus

La nouvelle génération d’iPhone d’Apple arrive à grands pas, puisque la société devrait annoncer la gamme 2022 le 7 septembre. Tout comme en 2021, la nouvelle famille d’iPhone comprendra quatre modèles différents, bien que la grande nouvelle cette année soit que l’iPhone mini est en train d’être abandonné pour faire place à un autre grand iPhone.

Les ventes de l’iPhone mini de 5,4 pouces ont été jusqu’à présent bien inférieures aux attentes, si bien que le géant technologique de Cupertino a décidé de se débarrasser entièrement de ce modèle. La nouvelle gamme d’iPhone 14 introduira donc une toute nouvelle version de l’iPhone, cette fois avec un écran de 6,7 pouces.

Bien qu’il ait la même taille d’écran que l’iPhone 14 Pro Max, le nouveau modèle serait essentiellement une version plus grande de l’iPhone 14 standard. Appelé iPhone 14 Max jusqu’à présent, il semble maintenant que l’appareil pourrait avoir un autre nom lorsqu’il arrivera sur le marché.

Une nouvelle fuite sur Twitter par Tommy Boi indique que l’iPhone 14 Max pourrait en fait s’appeler iPhone 14 Plus. Alors que pour beaucoup de gens cela pourrait sembler impossible, opter pour le surnom « Plus » est parfaitement logique, car Apple serait en mesure d’éviter la confusion avec le modèle Pro Max.

« Plus » et « Max »

La dernière fois qu’Apple a utilisé la dénomination « Plus » sur un iPhone était en 2017 lorsque la société a lancé l’iPhone 8 Plus, avec les plus grands modèles sortis depuis lors utilisant le suffixe Max. Opter pour « Plus » et « Max » dans la même gamme aidera Apple à faire une plus grande différence entre les iPhone standard et les iPhone Pro de grande taille, d’autant plus que la même taille d’écran serait utilisée.

Bien sûr, il s’agit encore d’informations non confirmées, nous devrons donc attendre le 7 septembre pour savoir de la bouche même d’Apple si le nouveau modèle est effectivement lancé en tant que iPhone 14 Plus ou débarque comme une autre version Max.