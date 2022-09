IFA 2022 : Voici le LG OLED Flex, son nouveau téléviseur pliable

LG, en prévision de l’IFA 2022, a présenté le nouveau téléviseur pliable LG OLED Flex, qui est doté du premier écran pliable OLED de 42 pouces au monde (selon la société). Le téléviseur sert à la fois à visionner du contenu et à jouer.

L’écran OLED 42 pouces du LG OLED Flex peut avoir une courbure de 900R et permettra aux gens de personnaliser l’angle de vision en fonction de leurs besoins. Tout en ajustant la courbure, les utilisateurs peuvent choisir parmi deux modes prédéfinis depuis le bouton dédié de la télécommande. De plus, l’écran peut être incliné de 10 degrés vers le haut et de 5 degrés vers le bas et est livré avec un support réglable.

L’écran est doté de la technologie OLED auto-éclairée sans rétroéclairage et garantit un meilleur contraste, des noirs plus profonds et une grande précision des couleurs. Il a un temps de réponse de 0,1 milliseconde et prend en charge la technologie Dolby Vision. L’écran ne scintille pas, n’est pas éblouissant et possède un revêtement super anti-reflet (SAR).

Diverses fonctions permettent de répondre aux besoins des joueurs. Il est possible d’ajuster la taille de l’image à l’écran en fonction du contenu et du jeu auquel on joue. Des caractéristiques comme le HDMI 2.1, le jeu en 4K à 120 Hz, le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le mode de faible latence automatique (ALLM) sont également présentes.

Le LG OLED Flex est livré avec une application Game dédiée qui prend en charge les économiseurs d’écran personnalisés, l’accès facile aux jeux populaires, et plus encore. Le Gaming Optimizer de LG prend en charge les réglages du son en fonction du jeu auquel on joue. Une autre caractéristique est le mode Multi-View, qui permet aux gens de visualiser différents contenus simultanément.

Disponible dans les mois à venir

En outre, le nouveau téléviseur TV OLED Flex dispose de la fonction Switching Hub, qui permet d’utiliser le micro intégré du téléviseur (avec une prise en charge de l’annulation de l’écho) et les accessoires connectés avec un PC relié par un câble HDMI. Les allers-retours entre le PC et le OLED Flex seront également facilités par le bouton de changement de source situé sur le côté du socle du téléviseur.

Le téléviseur est également équipé de deux haut-parleurs frontaux de 40 W, du système Dolby Atmos, de la compatibilité G-SYNC, de la certification AMD FreeSync Premium, d’une fonction d’éclairage personnalisable, etc.

Le LG OLED Flex sera présenté lors de l’événement IFA 2022 et devrait être disponible dans les mois à venir. On ne connaît pas le prix pour le moment.