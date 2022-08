Samsung présente le moniteur de jeu incurvé Odyssey Ark

Samsung a présenté un nouveau moniteur de jeu appelé Odyssey Ark dans le cadre de la gamme Odyssey. Le moniteur est doté d’un écran incurvé et se présente comme le « premier écran de jeu incurvé 1000R de 55 pouces au monde ». Le Odyssey Ark dispose d’un écran incurvé de 55 pouces avec une courbure de 1000R et le mode Cockpit, qui permet à l’écran de pivoter/incliner avec HAS (Height Adjustable Stand).

L’écran 4K prend en charge un taux de rafraîchissement de 165 Hz et la technologie Quantum Matrix qui permet de contrôler les mini LED pour une expérience visuelle améliorée. Le processeur Neural Quantum Ultra permet la mise à l’échelle 4K. Il prend également en charge un temps de réponse de 1 ms (GTG), un taux de contraste de 1000000:1, Quantum HDR 2000 et un format d’image de 16:9. De plus, l’écran mat de Samsung assure une protection contre les éblouissements et les reflets.

Ce moniteur de jeu est équipé de fonctionnalités telles que la fréquence de rafraîchissement variable (VRR), AMD FreeSync Premium Pro et Samsung Gaming Hub pour accéder aux services de streaming et aux populaires jeux sur console et PC. En effet, le Samsung Gaming Hub est un portail de découverte de jeux en streaming où les joueurs peuvent trouver et jouer à des jeux provenant de Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik et Amazon Luna.

Il est possible de prendre en charge la manette exclusive Ark Dial, l’écran Flex Move pour les changements de taille d’écran et de rapport hauteur/largeur, la barre de jeu pour que les joueurs puissent accéder à leur statut de jeu et aux commandes de réglage, et bien plus encore. Le Odyssey Ark est équipé de 4 haut-parleurs et de 2 woofers et prend en charge la technologie Dolby Atmos. Il prend également en charge la technologie Sound Dome avec AI Sound Booster pour une expérience de son surround améliorée. En outre, il prend en charge les ports HDMI 2.1 et RJ45.

Prix et disponibilité

Le Samsung Odyssey Ark est désormais disponible en préréservation aux États-Unis au prix de 3 499 dollars (environ 3 436 euros). Le Odyssey Ark de Samsung sera commercialisé en France à partir du 7 septembre.

À l’occasion de ce lancement, Hyesung Ha, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics, a déclaré :