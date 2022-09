Le prix de tous les modèles d’iPhone 14 pourrait être surprenant

Apple se prépare à annoncer la nouvelle génération d’iPhone, l’événement habituel de la société étant prévu pour le 7 septembre. Il était considéré comme acquis que l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces seraient plus chers que leurs prédécesseurs. La plupart des rumeurs indiquaient que l’iPhone 14 de 6,1 pouces, qui sera le modèle d’entrée de gamme cette année, conserverait le prix de son prédécesseur, mais un nouveau rapport de la société TrendForce suggère qu’il pourrait être légèrement plus abordable que l’iPhone 13.

Le marché des smartphones n’est pas en grande forme et les fournisseurs sont confrontés à une hausse des coûts, et certains pourraient être tentés de la répercuter sur les clients.

Selon les rumeurs, l’iPhone 14 serait doté d’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, mais la plupart d’entre elles seraient exclusives aux modèles haut de gamme. Selon les rumeurs, l’iPhone 14 Pro et Pro Max arborera un nouveau design frontal avec des découpes (pilule + poinçon) au lieu d’une encoche pour la caméra frontale et Face ID, une caméra principale de 48 mégapixels à plus haute résolution à l’arrière et une nouvelle caméra ultra-large avec de plus gros pixels, la nouvelle puce A16 Bionic et une RAM plus rapide.

Selon les rumeurs, l’ensemble de la gamme disposerait d’une caméra frontale améliorée et d’une connectivité par satellite. Le modèle de base et le modèle iPhone 14 Max de 6,7 pouces devraient disposer de plus de RAM que leurs homologues de 2021 et de la caméra ultra-large de l’iPhone 13 Pro.

L’iPhone 13 coûte 909 euros, l’iPhone 13 Pro est proposé à 1 159 euros et le Pro Max à 1 259 euros. Des fuites antérieures avaient indiqué que les nouveaux Pro seraient 100 dollars plus chers que les modèles actuels, mais TrendForce indique qu’Apple a décidé de ne pas procéder à une forte augmentation des prix en raison de la hausse de l’inflation mondiale et sera plus prudent dans sa stratégie de tarification. Le cabinet s’attend à ce que les prix soient les suivants :

iPhone 14 : 749-799 dollars

iPhone 14 Max : 849-899 dollars

iPhone 14 Pro : 1 049- 1 099 dollars

iPhone 14 Pro Max : 1 149-1 199 dollars

Une surprise !

En résumé, le modèle standard de 6,1 pouces pourrait être plus abordable que le modèle équivalent de l’iPhone 13 et, bien que les modèles Pro connaissent une hausse, celle-ci sera moins importante que ce qui était prévu précédemment. Ce rapport correspond à une récente rumeur selon laquelle « les prix pourraient prendre une direction complètement différente de celle prévue ».

Apple fonde de grands espoirs sur ses nouveaux smartphones, qui deviendront probablement l’un des meilleurs smartphones de l’année. Ils seront dévoilés le 7 septembre aux côtés de nouveaux modèles de montres.