Il est désormais plus facile de prendre des notes sur Google Keep depuis Wear OS 3

Les smartwatches sont conçues pour fournir un accès quasi instantané à des informations et des fonctionnalités qui, autrement, nous obligeraient à faire une pause et à sortir nos smartphones.

Cependant, étant donné leur petite taille, ces appareils peuvent parfois entraîner plus de travail que nécessaire à la place. C’est particulièrement vrai si vous devez parcourir plusieurs écrans ou de longues listes juste pour atteindre l’application ou la fonction dont vous avez besoin, pour vous retrouver à nouveau à devoir picorer l’écran ou énoncer votre commande. Bien qu’ils ne soient pas indispensables sur les téléphones, les widgets ou les cadrans de l’écran d’accueil sur les smartphones peuvent changer la donne, et Google fait heureusement cela pour ses applications de première main comme Keep.

Les petits écrans des smartwatches les rendent peu pratiques pour tout ce qui est autre que la consultation d’informations. L’ajout de données, comme la création de listes ou la prise de notes, nécessite soit un espace privé où vous pouvez parler à un assistant virtuel, soit la patience d’utiliser un petit clavier. Ce n’est qu’après avoir atteint l’application que vous voulez utiliser, ce qui peut impliquer de faire défiler une liste ou une grille d’icônes pour trouver celle que vous voulez. Il est bien sûr plus rapide de faire appel à Google Assistant ou à Apple Siri, mais il faut d’abord que votre montre soit capable de vous entendre clairement.

Google a finalement compris le message lorsqu’elle a lancé la bibliothèque Tiles pour Wear OS, l’équivalent des widgets de l’écran d’accueil sur les smartphones et tablettes Android. Cela permettrait aux développeurs de créer des raccourcis vers leurs fonctions les plus importantes et d’avoir cet écran juste à un ou deux glissements. Il ne s’agit pas seulement d’applications tierces, mais aussi de la sélection de Google, et Keep est la dernière en date à bénéficier du traitement Tiles.

9to5Google a repéré la mise à jour de l’application Google Keep pour Wear OS qui apporte cette nouvelle tuile à un certain nombre de smartwatches. Keep est la quatrième application Google à bénéficier de ce traitement, après Clock, Fit et YouTube Music.

L’entreprise a encore beaucoup de travail à faire, mais elle pourrait accélérer le rythme avec le lancement de la Pixel Watch qui approche à grands pas.

Uniquement pour … Wear OS 3

La dernière version de Keep pour Wear OS dispose désormais d’un écran avec deux gros boutons pour créer une nouvelle note ou une nouvelle liste de contrôle, ainsi qu’un bouton pour parcourir les notes existantes. Cela devrait réduire le nombre de balayages et de tapotements que vous devrez faire juste pour prendre une note rapide. Cela ne changera rien au fait que vous devrez toujours dicter ou faire glisser le texte, mais cela peut tout de même représenter un gain de temps considérable.

Malheureusement, cette bonne nouvelle s’accompagne d’une information plutôt décevante pour les fans de Wear OS. La nouvelle tuile semble être disponible uniquement sur Wear OS 3, car les utilisateurs de versions plus anciennes de Wear OS ont signalé son absence. Cela signifie donc que la nouvelle tuile Google Keep n’est disponible que sur les séries Galaxy Watch 4 et 5 ainsi que sur la Montblanc Summit 3, les seules smartwatches fonctionnant avec la dernière version de Wear OS à ce jour. Il y aura de nouvelles smartwatches à venir plus tard cette année, y compris la Pixel Watch. La question de savoir si elle sera disponible ou non sur les anciennes versions de Wear OS, cependant, est probablement peu probable.