JBL lance de nouvelles barres de son avec des haut-parleurs arrière détachables

JBL lance un quatuor de nouvelles barres de son compatibles Dolby Atmos pour l’automne, et deux d’entre elles sont équipées de haut-parleurs arrière sans fil alimentés par batterie qui se déploient rapidement pour une installation de home cinéma. Lorsque vous ne regardez pas un film, les haut-parleurs peuvent être fixés sur les côtés des nouvelles barres de son pour se recharger.

La barre phare JBL Bar 1000 est une enceinte 11.1 canaux qui comprend quatre haut-parleurs orientés vers le haut pour un son Dolby Atmos 3D. Elle dispose également d’un caisson de basses sans fil et prend en charge le son surround DTS:X 3D.

JBL a construit une version très analogue de la barre de son, appelée Bar 9.1, en 2020, qui disposait également de l’astuce du haut-parleur arrière amovible. Mais la nouvelle JBL Bar 1000 ajoute deux haut-parleurs supplémentaires pour une disposition 7.1.4 et fait passer la puissance de sortie à 880 W, contre 820 W pour la Bar 9.1.

La JBL Bar 1000 sera vendue au prix de 1 149 euros, et la société commercialise également une version moins chère de 899 euros appelée Bar 800. Cette version dispose de 7,1 canaux, sans deux des haut-parleurs orientés vers le haut. La livraison des deux barres de son est prévue pour octobre.

À la recherche d’une configuration plus petite ?

Pour ceux qui veulent simplement quelque chose de mieux que les haut-parleurs intégrés de la télévision, JBL lance également les Bar 500 et Bar 300. Tous deux utilisent la technologie virtuelle « Multibeam » pour obtenir le Dolby Atmos, mais ne disposent pas de véritables haut-parleurs arrière ou orientés vers le haut.

Comme les options plus chères, vous pouvez diffuser de la musique sur ces barres de son avec AirPlay 2, Alexa et Chromecast, et elles peuvent être contrôlées par votre appareil préféré doté d’un assistant vocal. Toutes les nouvelles barres de son utilisent la technologie PureVoice de JBL, qui optimise la clarté des dialogues, et se connectent à l’application JBL One, permettant des réglages d’égalisation et l’intégration de plateformes musicales.

La Bar 500 comprend un caisson de basse sans fil et coûtera 649 euros. La Bar 300 opte pour un subwoofer intégré peu encombrant et coûtera 399 euros. Contrairement aux Bar 1000 et 800, elles seront lancées en septembre.