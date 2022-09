Sony présente le nouveau PlayStation Studios Mobile et acquiert Savage Game Studios

Dans le but d’avoir une position forte dans le domaine des jeux mobiles, Sony vient d’acquérir Savage Game Studios. Savage Game Studios fera partie de la nouvelle division PlayStation Studios Mobile, qui a également été présentée.

Sony a fait l’acquisition de Savage Game Studios dans le cadre d’un accord définitif afin de faire connaître ses jeux à un plus grand nombre de personnes, notamment celles qui ne connaissent pas la PlayStation et ses jeux.

Le nouveau PlayStation Studios Mobile contribuera à cet objectif et travaillera indépendamment du développement des consoles de Sony. La fusion se traduira par le développement « d’expériences innovantes et nomades », en utilisant les anciennes et nouvelles propriétés intellectuelles de PlayStation. Cependant, rien n’a encore été dit sur ses projets.

Pour ceux qui l’ignorent, Savage Game Studios a déjà travaillé avec des studios de jeux comme Zynga, Supercell et bien d’autres.

À propos de cette annonce, Michail Katkoff, PDG et cofondateur de Savage Game Studios, a déclaré : « Nous avons conclu cet accord parce que nous pensons que les dirigeants de PlayStation Studios respectent notre vision de la meilleure façon d’opérer et de réussir, et parce qu’eux aussi n’ont pas peur de prendre des risques. Tout cela, plus la possibilité de puiser dans l’incroyable catalogue de propriété intellectuelle de PlayStation et le fait que nous bénéficierons du type de soutien qu’eux seuls peuvent fournir… La question la plus difficile à répondre serait “pourquoi pas ?”.

I’m thrilled to welcome Savage Game Studios. They join a new independent PlayStation Studios Mobile Division whose mission is to reach even more new players around the world. Michail and his team are already working on something great; I can’t wait until they can show you. https://t.co/61HpPOmFvs

—Hermen Hulst (@hermenhulst) August 29, 2022