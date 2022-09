Le Galaxy Z Fold 4 de Samsung passe les tests de durabilité

by

Le Galaxy Z Fold 4 est le dernier en date des smartphones pliables de Samsung à subir le test de torture de JerryRigEverything qui soumet les appareils à des lames de rasoir, des briquets et sa main de fer. Comme le Z Fold 3 et le Z Fold 2 avant lui, le Galaxy Z Fold 4 a réussi à survivre au test, bien qu’avec quelques rayures et quelques pixels brûlés.

La vidéo explique que le Galaxy Z Fold 4 de Samsung présente une excellente durabilité, même lorsqu’il est soumis à des tests particulièrement intenses. La durabilité du smartphone est notamment due au nouveau Gorilla Glass Victus+ qui recouvre l’écran externe et à la résistance IPX8 contre l’eau.

En particulier, Jerry rapporte que l’écran extérieur du smartphone commence à se rayer au niveau 6 de l’échelle de Moh, avec des rainures plus profondes à partir du niveau 7. En revanche, l’écran intérieur est nettement moins résistant aux rayures, puisque même des pointes de niveau 2, également sur l’échelle de Moh, laissent déjà des traces permanentes.

La résistance à la chaleur des deux écrans n’est pas la meilleure, puisqu’un briquet laisse des traces de brûlure permanentes sur l’écran intérieur et extérieur du pli, mais la résistance au sable et à la poussière semble s’être améliorée cette année, notamment dans les zones de la charnière, qui semble être plus « imperméable » aux matériaux fins que le Z Fold 3.

Enfin, le Galaxy Z Fold 4 de Samsung survit au test de pliage de Jerry, tant en position fermée qu’ouverte : un très bon résultat pour le pliable du géant coréen, qui prouve une fois de plus qu’il est suffisamment solide pour être utilisé au quotidien, même par des utilisateurs moins prudents.

Va-t-il résister avec le temps ?

Mais la vraie question est de savoir si le Z Fold 4 peut passer l’épreuve du temps. Samsung a pris des mesures importantes pour améliorer la durabilité de ses gammes de smartphones pliables, en les rendant résistants à l’eau, ainsi qu’en ajoutant des écrans plus solides avec un cadre en aluminium plus rigide. Et si la société a publié des vidéos destinées à inspirer confiance sur la durabilité de ses appareils, elles n’indiquent toujours pas comment ils s’en sortiront avec des années d’utilisation.

Les utilisateurs ont signalé avoir rencontré plusieurs problèmes, notamment des écrans fissurés et des plis visibles, peu après avoir acheté de nouveaux appareils Galaxy Z Flip 3 ou Z Fold 3 l’année dernière. Mais même si les utilisateurs n’ont pas eu de problèmes lors de l’achat des appareils pliables l’année dernière, pour certains propriétaires, ils commencent à apparaître maintenant.

Alors que Samsung annonce que son Galaxy Z Fold 4 est une « technologie incroyable construite pour durer », elle décrit son Z Flip 4 comme ayant une « durabilité sérieuse [qui] vous permet de fléchir et de retourner à votre guise » et vous dure 200 000 plis. Bien que cela puisse être vrai dans des conditions de laboratoire, l’usure quotidienne sur une période de temps prolongée peut être plus difficile à prévoir.