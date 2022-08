ASUS dévoilera le ROG Phone 6D Ultimate en septembre

ASUS va bientôt révéler son dernier smartphone de gaming pour le monde ! Ayant déjà lancé récemment ses smartphones ROG pour 2022, les ROG Phone 6 et 6 Pro, il est assez surprenant de voir que ASUS prévoit de présenter encore un autre smartphone dédié au gaming cette année. Le nouveau smartphone s’appelle ROG Phone 6D Ultimate et sera officiellement dévoilé le 19 septembre, a confirmé ASUS cette semaine.

L’objectif principal de cet appareil est de s’assurer que le jeu mobile peut soutenir pendant de longues heures d’utilisation, offrant une grande variété de fonctionnalités pour tous.

Malgré son nom assez alambiqué, les rapports affirment que le ROG Phone 6D Ultimate sera le moins cher de la série ROG Phone 6. Comme il sera plus abordable que les ROG Phone 6 et 6 Pro, le ROG Phone 6D Ultimate abandonnera une partie du puissant matériel pour quelque chose de plus « léger » et moins cher.

Pour commencer, le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 sera remplacé par un CPU Dimensity 9000+ de MediaTek moins cher et légèrement moins puissant. Bien qu’il s’agisse de tous les détails qui ont été divulgués avant l’annonce du smartphone, on peut sans risque supposer que le ROG Phone 6D Ultimate aura d’autres parties matérielles déclassées afin de le rendre moins cher que les deux autres smartphones de la série ROG Phone 6.

Les appareils ROG Phone de ASUS ont toujours été vendus à des prix assez élevés, donc le ROG Phone 6D Ultimate pourrait être le premier smartphone de jeu à part entière de la société qui passe sous un certain seuil de prix qui le rendrait plus attrayant pour les clients.