AMD annonce les processeurs de la série Ryzen 7000

AMD vient d’annoncer ses processeurs de la série Ryzen 7000, lors de sa première annonce de produit « en direct » depuis le début de la pandémie de COVID-19, ce qui lui permet enfin d’être à égalité avec son grand rival Intel en matière de prise en charge des technologies clés.

Les nouveaux processeurs, les Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X et Ryzen 5 7600X, seront dotés de la nouvelle architecture Zen 4, apportant le support DDR5 et PCIe 5.0 aux processeurs AMD environ un an après qu’Intel ait fait de même avec Alder Lake. En tant que tel, cela nécessite également un tout nouveau chipset de carte mère qui prend en charge la technologie, AMD AM5, tout comme elle l’a fait avec Intel Alder Lake.

Les nouveaux processeurs seront mis en vente le 27 septembre 2022, au prix de 699 dollars pour le Ryzen 9 7950X, 549 dollars pour le Ryzen 9 7900X, 399 dollars pour le Ryzen 7 7700X, et 299 dollars pour le Ryzen 5 7600X. Cela signifie que pour le 7900X et le 7600X, le prix est resté le même que ses prédécesseurs. Le Ryzen 9 7950X sera en fait moins cher que le prix catalogue du Ryzen 9 5950X, ce qui est une bonne nouvelle pour les joueurs.

Dr. Lisa Su a également déclaré que les instructions par horloge (IPC) de la série Ryzen 7000 ont augmenté d’une quantité saine sur toutes les charges de travail, avec certains des meilleurs gains de performance provenant des jeux et des tâches de création de contenu, tandis qu’il pousse l’horloge de boost à de nouveaux sommets, en particulier avec ses puces enthousiastes. « Je suis extrêmement heureux de dire aujourd’hui qu’alors que nous optimisons le produit pour la production, nous voyons maintenant 13 % d’IPC en plus dans les applications de bureau », a déclaré Lisa Su. « Du point de vue de la fréquence, nous avons augmenté la fréquence au sommet de la pile à 5,7 GHz — c’est 800 MHz de plus que ce que nous avons fait dans les Ryzen 5000 ».

L’affirmation la plus attendue (et la plus impressionnante) faite par AMD au cours de la présentation a été de comparer l’ensemble de la gamme AMD Ryzen 7000 au meilleur processeur actuellement disponible sur le marché grand public, le Core i9-12900K d’Intel. Selon AMD, le Ryzen 5 7600X est environ 5 % plus rapide en moyenne que le i9-12900K en ce qui concerne les performances de jeu en 1080p, les puces plus puissantes affichant vraisemblablement des chiffres encore meilleurs. C’est du moins ce qu’ils font dans les performances monocoeurs de Geekbench 5, le Ryzen 9 7950X affichant un score d’environ 2 275 contre 2 040 pour le i9-12900K. Bien qu’il faudra voir réellement ce que vaut cette puce, ce serait certainement un coup de projecteur pour AMD.

Des gains substantiels en matière d’efficacité

En outre, l’une des déclarations les plus intéressantes faites par AMD au cours de sa présentation est que, grâce à la fabrication des puces sur un nœud de 5 nm, des gains substantiels ont été réalisés en matière d’efficacité des processeurs. AMD a affirmé qu’il était possible d’obtenir les mêmes performances d’un processeur Zen 4 en consommant environ 62 % de l’énergie d’une puce Ryzen Series 5000, ou de bénéficier d’une augmentation de près de 50 % pour la même quantité d’énergie qu’une puce existante Series 5000.

L’une des choses que la nouvelle architecture Ryzen Zen 4 fera est d’incorporer le jeu d’instructions AVX-512 dans ses processeurs. Ces instructions sont essentielles pour les charges de travail avancées basées sur le calcul, comme l’apprentissage automatique et le ray tracing.