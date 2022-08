Voici le futur ordinateur de poche Logitech G Gaming Handheld fonctionnant sous Android

Logitech a annoncé un partenariat avec Tencent Games au début du mois pour lancer une console de jeu sur le cloud, prenant en charge Geforce Now et Xbox Cloud Gaming. Aujourd’hui, une populaire source a dévoilé les premières images de la console de jeu Logitech G Gaming Handheld. Alors que la source a tweeté des images de la console portable, Logitech a rapidement déposé une plainte DMCA pour les retirer de Twitter (et ainsi confirmer l’authenticité de l’appareil).

Evan Blass a publié des images de l’appareil sur Twitter, montrant un appareil qui est plus en phase avec la Nintendo Switch Lite et ses contrôles fixes plutôt que la Switch standard avec ses contrôleurs détachables. La Logitech G Gaming Handheld a à peu près la même taille qu’une Switch, et elle comprend même une interface utilisateur analogue à celle de la Switch où vous faites défiler les applications et les jeux.

L’écran de la taille d’une tablette montre également un lanceur personnalisé, avec des icônes pour le Google Play Store, les applications Xbox, Geforce Now, Steam, Chrome et YouTube. Ceux qui s’attendaient à un ordinateur de poche basé sur Windows ou Linux plutôt qu’à un appareil Android seront donc déçus.

En termes de contrôles, le côté gauche est occupé par un stick analogique, un D-pad, un bouton jaune et un bouton avec une icône d’ellipse. Le côté droit de la console de jeu Logitech G se compose d’un deuxième stick analogique, de quatre boutons frontaux, d’un bouton d’accueil et d’un bouton de menu.

L’une des images de Blass nous donne également un aperçu de l’arrière de l’appareil, montrant quatre boutons d’épaule ainsi qu’un bouton de volume et un interrupteur coulissant sur le bord supérieur. Nous pouvons également voir quelque chose qui ressemble à un capteur d’empreintes digitales ou à un emplacement de carte sur le bord supérieur, bien que le placement des E/S semble légèrement varier en regardant les deux images de la galerie.

Puce G3x sous le capot ?

La console de jeu de Logitech pourrait être l’une des premières à utiliser la nouvelle plateforme G3x de Qualcomm. Annoncée l’année dernière, la nouvelle puce G3x est conçue pour les consoles de poche de type Steam Deck ou Switch, et elle dispose d’un GPU Adreno capable de faire tourner les derniers jeux mobiles. Jusqu’à présent, nous n’avons vu qu’un appareil du SDK de Razer utilisant le G3x, avec un écran OLED de 6,65 pouces pouvant fonctionner à 120 Hz.

L’IFA 2022 démarre ce vendredi 2 septembre, on peut espérer que Logitech annonce l’appareil durant l’événement. Quoi qu’il en soit, ceux qui préfèrent un ordinateur de poche Android dédié plutôt que de jumeler un smartphone avec un contrôleur de jeu devraient garder cet appareil à l’esprit.