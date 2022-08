Le prix de la Pixel Watch a été dévoilé, et se situe entre l’Apple Watch et la Galaxy Watch

La première smartwatch de Google, présentée en avant-première lors de la conférence IO de mai, devrait être commercialisée dans le courant de l’année. Puisque la Pixel Watch est le premier wearable de la société — si vous laissez de côté les produits que Fitbit a publiés depuis son acquisition par le géant de Mountain View — personne ne s’attend à ce que ce soit un produit révolutionnaire, mais une chose que la plupart des consommateurs espèrent probablement est un prix approprié et bien que nous ayons vu une poignée de fuites de prix, elles étaient plus des estimations, mais aujourd’hui, un rapport a révélé le chiffre exact.

Il y a beaucoup de médiatisation autour de la Pixel Watch, en grande partie parce qu’elle vient du créateur de Wear OS, Google, bien que Samsung a également contribué grandement au développement de la nouvelle plateforme, et récolte maintenant les bénéfices. C’est maintenant au tour de Google de profiter du fruit de son travail, à condition qu’elle en maîtrise au moins les bases.

D’après les fuites, la Pixel Watch est dotée d’un écran de près de 1,18 pouce, elle est assez épaisse et semble avoir un aspect très haut de gamme. Elle dispose également d’une couronne pour la navigation à la position 3 heures et il y a aussi un bouton au-dessus. Bien que la montre sera apparemment alimentée par un vieux processeur Samsung, les performances ne seront probablement pas décevantes, car il y aura également un coprocesseur sous le capot et la montre aura plus de 1,5 Go de RAM et 32 Go de stockage, ce qui est plus que ce qui est offert par les meilleures montres Watch OS. La Pixel Watch est censée avoir une batterie de 300 mAh qui durera environ une journée et devrait avoir des capteurs pour la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang et l’électrocardiogramme ou ECG. Parmi les autres spécifications annoncées figurent le NFC, le GPS et une résistance à l’eau de 50 mètres.

Grâce à une fuite provenant de 9to5Google, nous pourrions avoir des réponses partielles à ces deux questions. Selon 9to5Google, le prix de la Google Pixel Watch pourrait être de 399 dollars pour le modèle avec connectivité cellulaire LTE. Malheureusement, la source ne donne pas d’informations sur les prix des autres variantes de la montre. Cependant, théoriquement, la Pixel Watch sans connexion LTE serait moins chère. Autrement dit, elle pourrait arriver sur le marché quelque part entre 299 et 349 dollars.

Notamment, le prix de 399 dollars (429 euros) est ce que vous payeriez pour une Apple Watch Series 7 sans connectivité LTE. Cela signifie que le prix de la Google Pixel Watch serait très compétitif par rapport à la série Apple Watch. Cependant, une Galaxy Watch 5 alimentée en LTE — qui fonctionne sur le même système d’exploitation que la Pixel Watch et prend en charge les appareils Android — commence à 349 euros. C’est une mauvaise nouvelle pour Google, car elle se battrait directement contre Samsung avec un produit légèrement plus cher. De plus, Fitbit, la sous-marque de Google, a une smartwatch assez robuste en route avec la Fitbit Sense 2, qui coûte 300 euros. Bien sûr, la Sense 2 ne s’adressera pas au même type d’acheteur et n’est pas équipée de Wear OS.

Un lancement avec la série Pixel 7

Enfin, la rumeur postule que Google lancerait probablement la Pixel Watch lors du lancement de la série Pixel 7. Cela signifie que la société ne lancera probablement pas les produits à deux moments distincts, ce qui est une décision intéressante étant donné la façon dont la Pixel Watch est très attendue. La Pixel Watch devrait également avoir une intégration à Fitbit et Google est également susceptible de publier une application compagnon Google Pixel Watch. Elle pourrait également prendre en charge Google Fi et vous permettre d’utiliser les données LTE sans numéro de téléphone. Contrairement aux autres montres Wear OS non Samsung, elle vous permettra apparemment de créer des sauvegardes dans le cloud.

Bien que Google n’ait rien confirmé pour l’instant, nous nous attendons à ce que le lancement de ces nouveaux appareils ait lieu fin septembre ou début octobre. Entre-temps, Apple lancera l’Apple Watch Series 8 le 7 septembre lors de son événement confirmé.