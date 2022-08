Huawei obtient plus d’un million de réservations pour la série Mate 50

L’histoire a été racontée à de nombreuses reprises sur la façon dont les restrictions américaines imposées à Huawei l’ont écarté d’une voie qui aurait fait de la firme la plus grande entreprise de smartphones au monde. En 2019, l’entreprise a été placée sur la liste des entités américaines pour des raisons de sécurité nationale l’empêchant d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement basée aux États-Unis. Cela signifiait que la version Google Mobile Services (GMS) d’Android était hors d’usage, et a conduit Huawei à développer son propre HarmonyOS (qui en est à sa troisième version).

Un an plus tard, jour pour jour, coïncidence incroyable ou signe de quelque chose de plus malveillant, les États-Unis ont modifié leurs règles d’exportation pour empêcher les fonderies utilisant des technologies américaines d’expédier des puces de pointe à Huawei. Cela a contraint Huawei à utiliser les derniers SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, modifiés pour désactiver le support 5G. C’est cette puce qui va équiper la plupart des modèles phares du fabricant, les Mate 50 de 2022.

Un seul modèle phare cette année pour Huawei ? Ah oui. En raison des mesures prises par les États-Unis, Huawei n’est plus en mesure de proposer deux modèles phares par an comme par le passé. Désormais, la société alterne chaque année entre les smartphones de la série P, axés sur la photographie, et la gamme Mate, axée sur la technologie.

Après avoir lancé la série P50 l’année dernière, Huawei devrait dévoiler les Mate 50, Mate 50 E, Mate 50 Pro et Mate 50 RS le 6 septembre. Les dernières informations concernant la gamme ont été diffusées par MyDrivers et relayées par GizChina, qui a noté que le Mate 50 E aura le chipset Snapdragon 778G 4G sous le capot, par opposition au chipset Snapdragon 8+ Gen 1 4G qui sera présent sur les Mate 50 et Mate 50 Pro. Cinq options de couleurs sont annoncées : « noir, blanc, vert, orange et or ».

La gamme Mate 50 comprendrait un capteur photo de 50 mégapixels (Sony IMX 766) avec une ouverture variable qui s’agrandit pour laisser entrer davantage de lumière lors de la prise de photos dans des environnements à faible luminosité. L’ouverture se rétrécit pour laisser passer moins de lumière pour les photos prises dans des situations où l’éclairage est extrêmement vif. Le modèle Pro sera doté d’un écran incurvé et il a été question d’un mode de batterie d’urgence qui permettrait aux utilisateurs de passer un appel téléphonique, d’envoyer des SMS et de faire bien d’autres choses même si la batterie est à plat.

Un million de réservations sont si importantes pour Huawei

Huawei a commencé à prendre des réservations pour la gamme Mate 50 sur son site Web et sur les sites de ses partenaires de commerce électronique. Plus d’un million de réservations ont été effectuées. C’est un signe fort que Huawei a un public fidèle et qu’il pourrait un jour retrouver sa position de leader en Chine, au moins.

Bien entendu, le consommateur n’est pas obligé de dépenser de l’argent pour effectuer une réservation. La donnée la plus importante sera donc le nombre de précommandes reçues par Huawei pour les smartphones Mate 50. Avec cette information, nous aurons une meilleure idée du nombre d’acheteurs de smartphones chinois prêts à mettre leur argent là où il faut.

Fait intéressant, certains à l’intérieur de Huawei étaient à peu près certains que lorsque la nouvelle administration américaine serait votée au pouvoir en 2020, les restrictions seraient supprimées. Mais cela n’a pas été le cas et Huawei doit maintenant faire face à la possibilité que, au moins dans un avenir prévisible, ils devront continuer à travailler autour d’eux. Le fait que la société ait réussi à continuer à concevoir et à fabriquer des smartphones est tout à son honneur, mais la vérité est que Huawei n’est plus aussi pertinente qu’auparavant. Cela est vrai non seulement dans le monde entier, mais aussi à l’intérieur de la Chine.

C’est pourquoi il est si important pour Huawei de ne pas seulement obtenir plus d’un million de réservations pour la série Mate 50, mais que la plupart de ces réservations se transforment en précommandes.