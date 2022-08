La Galaxy Tab S8 est la première tablette de Samsung à recevoir Android 12L, idéale pour le multitâche

Le Galaxy Z Fold 4 est le premier smartphone de Samsung à être livré avec Android 12L, tandis que la Galaxy Tab S8 est la première tablette de la société à recevoir la mise à jour Android 12L basée sur One UI 4.1.1. Spécifiquement développé pour les tablettes et les appareils pliables, Android 12L optimise et peaufine le système d’exploitation pour les grands écrans et rend des fonctions comme le multitâche plus puissantes et plus intuitives.

En plus de cela, Android 12L est censé améliorer la prise en charge de la compatibilité pour que les applications aient un meilleur aspect dès la sortie de la boîte. Cela dit, si vous vivez en Corée du Sud ou en Europe et que vous possédez une Galaxy Tab S8, vous serez heureux d’apprendre qu’Android 12L est maintenant déployé sur ces tablettes.

Selon SamMobile, toute la série Galaxy Tab S8 reçoit maintenant la mise à jour en Europe, y compris la Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, et Galaxy Tab S8 Ultra. La Galaxy Tab S8 reçoit la version X70xBXXU2AVH2 du firmware, tandis que la S8+ reçoit la version X80xBXXU2AVH5, et la S8 Ultra reçoit la version X90xBXXU2AVH2. Il est également important de mentionner que les versions cellulaires et Wi-Fi des tablettes sont éligibles pour la mise à jour.

Selon SamMobile, la mise à jour apportera à la série Tab S8 la même fonctionnalité de barre de tâches que celle trouvée dans le Fold 4, offrant une navigation plus rapide entre les applications et améliorant le multitâche.

De belle fonctionnalités

Quelques autres caractéristiques notables comprennent :

L’ajout d’un nouveau geste à deux doigts qui vous permettra de basculer entre les vues plein écran et écran partagé

La possibilité d’extraire du texte des images et de le partager avec des applications ou de le traduire dans différentes langues (allemand, chinois, coréen, espagnol, français, italien et portugais)

Les arrière-plans des appels peuvent désormais être personnalisés individuellement pour chaque contact que vous avez

Une nouvelle fonction dans l’application Mes fichiers qui vous permet de rechercher des informations dans les fichiers

Le navigateur Samsung Internet vous permet désormais de réorganiser vos sites favoris en faisant glisser et en déposant l’icône de ces sites

Toujours dans le navigateur Samsung Internet, vous pouvez trier les signets entre les dossiers

Les utilisateurs pourront modifier leur collection de fonds d’écran pour leur écran de verrouillage.

En plus de toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations d’Android 12L, la mise à jour comprend également le correctif de sécurité d’août 2022. Gardez à l’esprit que c’est une mise à jour assez massive qui pèse 2,3 Go, donc vous pourriez faire de la place pour elle avant qu’elle ne se présente sur votre tablette.