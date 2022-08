Google laisse entendre que le programme bêta d’Android 14 va démarrer en mars

La QPR est également connue sous le nom de Quarterly Pixel Feature Drop. Google diffuse ces mises à jour tous les trimestres et ceux qui deviennent bêta-testeurs auront un accès anticipé aux dernières fonctionnalités que Google ajoute aux modèles Pixel compatibles. Il y a les mises en garde habituelles. Les logiciels bêta sont notoirement instables et, à moins que vous ne restiez avec la bêta jusqu’à la sortie de la version stable, quitter le programme bêta de manière anticipée vous obligera à effacer votre appareil.

Ceux qui ont les Pixel 4, 4 XL, 4a, 4(5G), 5, 5a, 6, 6 Pro, et Pixel 6a ont eu la possibilité de mettre à jour leurs smartphones vers Android 13 . La mise à jour est arrivée au milieu de ce mois alors que la plupart s’attendaient à ce qu’elle apparaisse en octobre. Alors que ceux qui ont quitté le programme bêta d’Android peuvent se réinscrire pour la bêta de la Quarterly Platform Release (QPR) qui commence le mois prochain, ceux qui sont encore dans le programme bêta n’auront rien à faire car ils recevront la mise à jour OTA dès qu’elle sera publiée.